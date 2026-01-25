Incendio consume popular restaurante de Villa Canales

Bomberos Voluntarios atendieron un incendio estructural que consumió casi en su totalidad un restaurante muy conocido en el municipio de Villa Canales, durante la madrugada de este domingo 25 de enero de 2026. Los apagafuegos narraron que durante el procedimiento trabajaron por más de tres horas en el local ubicado en el área de Santa Elena Barrillas.
Por el momento se desconocen las causas del siniestro; los cuerpos de socorro no reportaron personas heridas en el incidente con el incendio. Los apagafuegos atacaron las llamas desde distintos puntos para controlar el siniestro y evitar otras complicaciones.
Cabe destacar que el local se ubica en el kilómetro 29 de la ruta a Santa Elena Barillas, según vecinos que denunciaron el fuego. Por el momento no se ha dado a conocer el monto de las pérdidas económicas por el incendio estructural.
Vecinos narraron que el local que se incendió pertenece al restaurante El Bambú, que es icónico en el sector.