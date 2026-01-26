Consejo Superior Universitario aprueba convocar a elección de magistrados de CC

La Universidad de San Carlos (USAC) aprobó la convocatoria para la elección de magistrado titular y magistrado suplente por el Consejo Superior Universitario (CSU) ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para un periodo de cinco años.
El Consejo acordó convocar a los miembros del CSU a sesión extraordinaria el 16 de febrero en la que se llevará a cabo el acto electoral para designar a magistrado titular y el respectivo suplente.
Los profesionales interesados en participar deberán presentar su currículo vitae y documentos establecidos en la convocatoria.
En la convocatoria se detalla que los días 5 y 6 de febrero se deben presentar los expedientes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. con el formulario incluyendo requisitos constitucionales y legales como ser guatemalteco de origen, ser abogado con colegiado activo, reconocida honorabilidad, tener 15 años de graduación profesional y con experiencia en docencia universitaria.
Los expedientes deberán presentarse de forma física en la Secretaría General de la USAC en ciudad universitaria zona 12.
Se detalla que el nombre de los designados por parte del CSU para integrar la CC que deben sustituir a los que van a terminar su periodo debe ser trasladado al Congreso dentro de los 60 días siguientes a la instalación de ese organismo y el 15 de marzo vence el plazo de 60 días para remitir informe al Congreso de la República para que el 14 de abril se de la toma de posesión de los magistrados que sean electos por la USAC.
El abogado Javier Monterroso, presentó un amparo contra la convocatoria del CSU para magistrados de la Corte de Constitucionalidad en la Torre de Tribunales ya que indica hay 23 de 41 representantes que tienen cargo vencidos desde hace mas de dos años.
Monterroso agregó que se ha desobedecido orden de la Corte de Constitucionalidad C de renovar los cargos.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*