Elección TSE: Continúa recepción de expedientes

Por segundo día consecutivo, este lunes 26 de enero continuó el proceso de recepción de expedientes de candidatos a magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Hasta ahora, cuatro profesionales han acudido al Congreso de la República para presentar su papelería.
Solo una de las profesionales interesadas en integrar el órgano electoral acudió en la primera jornada habilitada para la entrega de documentos. Se trata de Ingrid Lisseth Soto Carcuz, quien acudió en horas de la tarde de ayer a la sede ubicada en el Salón Mayor de la Casa Larrazábal del Congreso de la República.
Mientras tanto, tres de los aspirantes se sumaron hoy a este proceso. En horas de la mañana acudió Guillermo Demérito España, cuyo expediente fue aceptado al cumplir con los requisitos solicitados.
Posteriormente, se presentó José Alejandro Córdova Herrera, actual procurador de los Derechos Humanos, quien expresó su interés de integrarse al TSE. Aseguró que cada persona se da a conocer por los actos que realiza y, en ese sentido, señaló que el próximo miércoles dará a conocer su informe de labores en el que se refleja los resultados de su gestión.
Tras finalizar el proceso de entrega, el procurador indicó: "Creemos que hay mucho por hacer. Tenemos que proteger el voto y la experiencia me ha dado los elementos para optar al cargo. Hay muchas cosas por hacer y mejorar".
El cuarto postulante es Carlos Roberto Garza, quien actualmente se desempeña como inspector del TSE y ahora opta a integrar el pleno de magistrados.
La convocatoria para presentar expedientes de interesados en ocupar una magistratura en el TSE fue realizada la semana pasada por la comisión de postulación correspondiente. La fase quedó abierta el 25 de enero y la recepción se mantendrá hasta el 28 de enero.
Elección de magistrados del TSE
Guatemala inició el proceso para la renovación de los cinco magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que estará a cargo de los comicios generales programados para 2027.
Los nuevos magistrados tomarán posesión el próximo 20 de marzo para un período de seis años, por lo que tendrán bajo su mandato también la realización de las elecciones en 2031.
El proceso empezó con el voto de miles de abogados y licenciados de diversas ciencias sociales para designar a sus representantes en una comisión de postulación, compuesta también por el rector de la Universidad de San Carlos (Usac) y de las universidades privadas.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.