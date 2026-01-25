Postuladora para magistrados de TSE recibe un expediente

La mesa de recepción de expedientes de aspirantes a convertirse en magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerró recibiendo un expediente, durante este domingo (25/01/2026). Esta fue la primera jornada de recepción de inscripciones, que empezó a las 8:00 horas y finalizó hasta las 18:00 horas, cuando se cerró la sede ubicada en el Salón Mayor de la Casa Larrazábal del Congreso de la República.
De esa manera concluyeron las primeras 10 horas de trabajo de la mesa de recepción de expedientes, en el proceso de selección de aspirantes para conformar la nómina de candidatos a magistrados suplentes y titulares del TSE. La primera profesional que llevó su documentación fue Ingrid Lisseth Soto Carcuz.
La jornada de este domingo en el proceso de recepción de documentos constó de dos turnos; fue hasta el segundo que se presentó la primera interesada. "A las 13:00 horas se realizó el cambio de turno de los receptores de expedientes de los aspirantes a magistrados del TSE", consignó el Foro Guatemala, que se constituye como observador.
La entidad explicó que la función es parte del proceso de recepción, registro y resguardo de la documentación. "Pasadas las 12 del mediodía, los encargados de admitir la papelería recibieron instrucciones específicas para continuar con el proceso", relató el Foro Guatemala.
Ambiente en la sede de recepción
Durante la jornada, el ambiente en la mesa fue tranquilo, los profesionales a cargo estuvieron atentos a la primera visita, que sí ocurrió este domingo.
Cabe resaltar que el periodo de recepción de aspirantes concluirá el próximo miércoles 28 de enero de 2026, cuando se cierre el proceso a las 18:00 horas.
Fue el comisionado, José González, representante de los decanos de las universidades privadas, quien hizo la apertura de la recepción de expedientes. En el procedimiento también participó Adelupe Rojas, comisionada suplente del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos.