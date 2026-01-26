Gobierno traslada iniciativa de ampliación presupuestaria al Congreso

El Organismo Ejecutivo trasladó al Congreso de la República la iniciativa de ley que contiene la solicitud de ampliación presupuestaria. Esto ocurre luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso el decreto el Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingreso y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026.
La información fue confirmada este lunes, 26 de enero, cuando se conoció que ya se encuentra en Dirección Legislativa y ahora le corresponderá a ese organismo conocer la propuesta de ley y determinar si será o no aprobada.
En esta jornada también se lleva a cabo una citación de diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) con autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) para abordar la situación actual en el país relacionada con las cuentas del Estado.
Durante la reunión, el viceministro de Finanzas, Walter Figueroa, reveló que la iniciativa de ampliación al presupuesto vigente asciende a 9 mil 326. 7 millones de quetzales. Explicó que la semana pasada se realizó un ejercicio de acoplamiento de los techos presupuestarios lo que, según sus palabras, es "a grosso modo" hasta dónde puede llegar el Ministerio de Finanzas porque las distribuciones analíticas ya corresponden a cada unidad ejecutora.
"Suponemos que esa definición analítica cada unidad ejecutora va a tratar de nivelarla en la medida de lo posible con lo que está contenido en el decreto 27-2025. Esto se va a trabajar, cuando se apruebe este proyecto de decreto, de la mano con las entidades para tratar que se aproximen los techos a los establecidos en la normativa suspendida", manifestó.
Asimismo, expuso que, tanto en la parte de los ingresos como de egresos en el presupuesto, el monto que se consideró para tratar de llegar al techo presupuestario contenido en el decreto suspendido es de los aproximadamente Q9 mil 300 millones mencionados.
"Es importante indicar que en el lado de los ingresos se está proponiendo lo que se contenía, a parte de ingresos tributarios, la misma cantidad. De manera que ingresos ordinarios y asignaciones constitucionales no se vieran afectadas. Lo que en general se hizo es llevar los techos que estaban contenidos en el decreto suspendido", agregó Figueroa.