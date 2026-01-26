Aumenta el tráfico aéreo en el Aeropuerto La Aurora

La actividad aérea en Guatemala alcanzó cifras significativas en 2025, según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que aseguró que el país avanza rápidamente en la modernización de sus servicios aeroportuarios y en la consolidación de su conectividad internacional.
La entidad señaló que viajar, hacer negocios o recibir mercancías se ha vuelto más sencillo y eficiente para los guatemaltecos. Reportó que el movimiento de pasajeros y operaciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora presentó un crecimiento respecto al año anterior, fortaleciendo el flujo turístico y comercial en la región.
Durante 2025 se registró un alza considerable en la llegada y salida de pasajeros por la referida terminal aérea. Las cifras son las siguientes:
- Entradas al país: 2,573,651 personas, un aumento de 104,286 frente a 2024.
- Salidas del país: 2,555,884 personas, con un crecimiento de 83,099 en comparación al año anterior.
La DGAC resaltó que este incremento refleja la confianza en la infraestructura aeroportuaria y el dinamismo de los sectores turístico, comercial y de transporte en Guatemala.
Aumento en las operaciones aéreas
El aumento del flujo de pasajeros estuvo acompañado por un crecimiento en todos los tipos de vuelos que operan en el país:
- Vuelos comerciales: subieron de 21,251 en 2024 a 21,544 en 2025, es decir, 293 vuelos adicionales.
- Vuelos privados: aumentaron de 7,625 a 8,049 (incremento de 424) impulsados por mejoras en el sistema de check-in y habilitación de nuevos counters.
- Vuelos cargueros: pasaron de 2,493 a 2,888, sumando 395 operaciones más gracias a una mejor gestión de los vuelos pernocta.
La optimización de horarios dejó más espacios disponibles, lo que permitió que el Aeropuerto La Aurora pudiera recibir unos 21 vuelos adicionales al promedio anterior de 40, reforzando la conectividad con nuevas rutas.
"Antes se saturaban algunos horarios y había muchos vuelos en cola, por lo que muchos vuelos privados preferían ya no salir desde este aeropuerto. Pero se eficientó este análisis de horarios pico y las horas deshabilitadas para poder distribuirlos y esto ha permitido que tengamos este espacio para recibir 21 vuelos más hoy por hoy por esa reestructuración que se hizo y la buena administración", explicó Pablo Castillo, vocero del aeropuerto.
Destinos internacionales y expansión de la red aeroportuaria
De acuerdo con Jorge Ardón, jefe de Operaciones del aeropuerto, el crecimiento no solo se reflejó en La Aurora, sino también en otras terminales como Puerto Barrios, Izabal y Quetzaltenango, donde una mejor administración y ajuste de itinerarios contribuyeron al aumento de operaciones.
En la presentación de resultados, la DGAC reveló que Panamá se posicionó como el destino internacional más demandado desde Guatemala, seguido de cerca por Ciudad de México y Miami. Madrid fue el único destino europeo incluido en el top 10. Además, ciudades como Ciudad de México, Miami y Houston reportaron más salidas que llegadas, reflejando la alta movilidad de los guatemaltecos.
De acuerdo con la DGAC y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, todos estos avances son parte de una estrategia permanente para modernizar el sistema aeronáutico nacional, cumplir con estándares internacionales de seguridad y mejorar los servicios para quienes utilizan el Aeropuerto Internacional La Aurora, en beneficio del desarrollo del país.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital; y del Ministerio de Comunicaciones.