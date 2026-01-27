 Gobernación resalta retiro de cámaras de pandillas
Nacionales

Golpe al Barrio 18: desmantelan su red de videovigilancia

Fueron retiradas cinco cámaras de la zona 18 con las que la pandilla mantenía control territorial.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo junto con los ministros de Defensa, Henry Sáenz; y de Gobernación, Marco Villeda, en una conferencia el martes 27 de enero de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo junto con los ministros de Defensa, Henry Sáenz; y de Gobernación, Marco Villeda, en una conferencia el martes 27 de enero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Gobierno de Guatemala reiteró este martes 27 de enero que se mantienen los esfuerzos enfocados en combatir la criminalidad y violencia en el país. También aseguró que siguen las acciones contra las pandillas y que no se tendrá ningún tipo de negociación con estos grupos delictivos.

En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que el estado de Sitio implementado a nivel nacional hace ocho días está dando resultados porque ha funcionado la estrategia combinada de inteligencia y fuerzas de seguridad.

"Hay una coordinación entre Policía Nacional Civil, Ejército y unidades especializadas que permite actuar con precisión en corto tiempo y de forma quirúrgica, yendo directo contra los criminales sin tocar a ningún inocente para proteger a la población, que es el centro de todas nuestras decisiones", expresó.

Explicó que están siendo desmanteladas las redes que existen en las cárceles y que se coordinan con las redes criminales que están en la calle, aislando a sus cabecillas, cortando sus comunicaciones y rompiendo su vínculo operativo con las estructuras narco políticas criminales.

Acción contra el control territorial de las pandillas

El funcionario resaltó que durante el fin de semana se desmanteló una red de video vigilancia que operaba en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, la cual era utilizada por el Barrio 18 para verificar lo que ocurría en el sector.

"Se han retirado cinco cámaras de la zona 18 que les servían a estos grupos criminales para mantener un control territorial", expuso.

Foto embed
Proceso de retiro de cámaras de video vigilancia de la pandilla del Barrio 18 en zona 18. - Gobierno de Guatemala

Según sus palabras, con el retiro de estos equipos se da un mensaje claro de que "no hay tregua ni concesiones" con estos grupos criminales y que el Gobierno está enfrentando "de manera frontal, sostenida y sin titubeos" a las estructuras narco políticas criminales para preservar la seguridad y la tranquilidad de las familias guatemaltecas.

"Como lo he dicho, estamos dispuestos a arreglar esta situación, sin importar el costo político, ya que nuestro norte sigue siendo única y exclusivamente hacer lo mejor por nuestro país para beneficio de las próximas generaciones", enfatizó.

El Gobierno afirma que cárceles de Guatemala son una “bomba de tiempo permanente”

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, advirtió sobre la precariedad de los centros penales y su impacto en la seguridad nacional.

En Portada

Golpe al Barrio 18: desmantelan su red de videovigilanciat
Nacionales

Golpe al Barrio 18: desmantelan su red de videovigilancia

08:22 AM, Ene 27
Tránsito complicado en Villa Nueva por impacto de lluvias y accidentest
Nacionales

Tránsito complicado en Villa Nueva por impacto de lluvias y accidentes

07:49 AM, Ene 27
Accidente de bus en Villa Canales deja 15 heridost
Nacionales

Accidente de bus en Villa Canales deja 15 heridos

07:03 AM, Ene 27
The Strongest rompe el silencio sobre el caso Darwin Lomt
Deportes

The Strongest rompe el silencio sobre el caso Darwin Lom

07:21 AM, Ene 27

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos