Gobernación resalta retiro de cámaras de pandillas

El Gobierno de Guatemala reiteró este martes 27 de enero que se mantienen los esfuerzos enfocados en combatir la criminalidad y violencia en el país. También aseguró que siguen las acciones contra las pandillas y que no se tendrá ningún tipo de negociación con estos grupos delictivos.
En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que el estado de Sitio implementado a nivel nacional hace ocho días está dando resultados porque ha funcionado la estrategia combinada de inteligencia y fuerzas de seguridad.
"Hay una coordinación entre Policía Nacional Civil, Ejército y unidades especializadas que permite actuar con precisión en corto tiempo y de forma quirúrgica, yendo directo contra los criminales sin tocar a ningún inocente para proteger a la población, que es el centro de todas nuestras decisiones", expresó.
Explicó que están siendo desmanteladas las redes que existen en las cárceles y que se coordinan con las redes criminales que están en la calle, aislando a sus cabecillas, cortando sus comunicaciones y rompiendo su vínculo operativo con las estructuras narco políticas criminales.
Acción contra el control territorial de las pandillas
El funcionario resaltó que durante el fin de semana se desmanteló una red de video vigilancia que operaba en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, la cual era utilizada por el Barrio 18 para verificar lo que ocurría en el sector.
"Se han retirado cinco cámaras de la zona 18 que les servían a estos grupos criminales para mantener un control territorial", expuso.
Según sus palabras, con el retiro de estos equipos se da un mensaje claro de que "no hay tregua ni concesiones" con estos grupos criminales y que el Gobierno está enfrentando "de manera frontal, sostenida y sin titubeos" a las estructuras narco políticas criminales para preservar la seguridad y la tranquilidad de las familias guatemaltecas.
"Como lo he dicho, estamos dispuestos a arreglar esta situación, sin importar el costo político, ya que nuestro norte sigue siendo única y exclusivamente hacer lo mejor por nuestro país para beneficio de las próximas generaciones", enfatizó.