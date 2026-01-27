 Guatemala quiere seguir "trabajando conjuntamente" con Honduras
Guatemala quiere seguir "trabajando conjuntamente" con Honduras

El presidente, Bernardo Arévalo, manifestó su interés por seguir "trabajando conjuntamente" con Honduras tras la investidura del presidente, Nasry Asfura.

l presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, habla luego de su investidura este martes, en Tegucigalpa., Foto EFE
l presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, habla luego de su investidura este martes, en Tegucigalpa. / FOTO: Foto EFE

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, manifestó este martes 27 de enero, su interés por seguir "trabajando conjuntamente" con Honduras tras la investidura del nuevo presidente, Nasry Asfura.

En un mensaje divulgado mediante sus canales oficiales de comunicación, Arévalo de León mandó un "saludo fraterno" al nuevo gobernante hondureño tras su toma de posesión.

De igual manera, indicó que seguirán "trabajando conjuntamente para el desarrollo de nuestra región, el fortalecimiento democrático y el bienestar para nuestros pueblos".

Asfura asumió este martes como nuevo presidente de Honduras para el período 2026-2030, en sustitución de la izquierdista Xiomara Castro.

"Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución, las leyes, como lo dicen los sagrados mandamientos. Honduras, para servirte estamos", dijo Asfura al tomar posesión en una ceremonia en el Parlamento hondureño.

El nuevo mandatario, líder del conservador Partido Nacional de Honduras, fue electo presidente en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Asfura, quien tres días antes de las elecciones recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no fue reconocido como presidente por la mandataria saliente, Xiomara Castro, aduciendo que hubo "fraude" en los comicios.

Vía EFE

