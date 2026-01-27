Diputado urge aprobar la Ley de Teletrabajo

Ante la alta cantidad de tráfico en la Ciudad de Guatemala, el diputado, José Pablo Mendoza, subjefe del bloque Creo, urgió a la Comisión de Trabajo del Congreso de la República agilice el dictamen de la iniciativa 6556, que aprueba la aprobación de la Ley de Teletrabajo.
Mendoza explicó que presentó la iniciativa el 4 de junio pasado, y el Pleno dio trámite el 17 de ese mismo mes.
El diputado insistió en la necesidad de que la Comisión presidida por el legislador Danilo Madrazo emita el dictamen lo antes posible, pues considera que así se podrá avanzar en la construcción de consensos para la aprobación final en el Pleno.
La propuesta podría facilitar la creación de más de 500 mil empleos en el sector privado bajo la modalidad de teletrabajo.
El diputado agregó que esta medida ofrece ventajas al aliviar la congestión vehicular diaria en el perímetro urbano, un problema persistente en el área metropolitana.
La implementación del teletrabajo no solo agilizaría el tránsito en las principales ciudades, sino que permitiría a las empresas y trabajadores adaptarse a nuevas dinámicas laborales, mejorando la productividad y el bienestar de los empleados.
Inclusión laboral
El diputado indicó que la ley tendría impactos positivos en la inclusión laboral de personas con discapacidad y mujeres embarazadas. Mendoza explicó que el teletrabajo representa una verdadera alternativa para quienes enfrentan dificultades para movilizarse hacia sus centros de trabajo debido a limitaciones físicas o circunstancias especiales.
La iniciativa además contribuye a reducir barreras de acceso al empleo que persisten en Guatemala, especialmente para quienes requieren condiciones laborales más flexibles.
Parque vehicular
Según estadísticas suministradas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el parque vehicular del país superó los 6.3 millones de vehículos al 15 de diciembre de 2025.
Esto representa un crecimiento del 8.81 % en comparación con 2024, un dato que, para Mendoza, refuerza la urgencia de buscar soluciones que disminuyan la presión sobre las vías urbanas.
El diputado reiteró que, de concretarse la aprobación de la ley, el teletrabajo se consolidaría como un mecanismo efectivo para equilibrar la vida laboral y personal de miles de guatemaltecos, además de facilitar la integración al mercado formal de empleo de quienes tradicionalmente han estado excluidos.
Esta propuesta busca regular el trabajo remoto total o parcial en el sector privado garantizando los mismos derechos de los trabajadores presenciales.
Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*