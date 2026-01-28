 Congreso aprueba ampliación presupuestaria vigente para 2026
El presidente Arévalo destacó la decisión y aseguró que el Legislativo "le cumplió al pueblo de Guatemala".

El Pleno del Congreso de la República aprobó en único debate y de urgencia nacional el Decreto 3-2026, que contiene modificaciones al Presupuesto 2026. La ampliación asciende a 9 mil 326 millones 723 mil 238 quetzales y se dio en respuesta a una solicitud que hizo el Ejecutivo tras quedar en suspenso la asignación de fondos para el actual ejercicio fiscal por resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Según el Legislativo, la decisión de los diputados de avalar la asignación de fondos para los distintos rubros de la administración pública obedece a su compromiso de dar respuesta a las principales necesidades de la población.

La sesión donde fue conocida la iniciativa de ley de ampliación que presentó el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo se inició en horas de la tarde del pasado martes, 27 de enero, y se extendió hasta después de la medianoche. Fue en los primeros minutos de este miércoles que se anunció oficialmente la aprobación.

El Congreso destacó que, por medio de la modificación avalada, se otorgan aportes extraordinarios a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) para proyectos de desarrollo como agua y saneamiento, entre otros. Además, se incluyen proyectos de infraestructura vial en el territorio nacional y fondos para la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria.

De igual forma, se asignan los recursos orientados a la construcción de una cárcel de máxima seguridad, según el Decreto 11-2025, Ley Antipandillas y se contempla la adquisición de equipo táctico a unidades especializadas en pandillas e investigación criminal.

El parlamento destacó que la normativa aprobada contempla medidas para la viabilización de la ejecución presupuestaria y transparencia.

Más sobre la ampliación

Según el Congreso, la ampliación realizada al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Decreto 36-2024, vigente para el ejercicio fiscal 2026, también permite:

  • Garantizar la tarifa social de la energía eléctrica.
  • Asignar fondos para la continuidad de los programas de becas.
  • Respaldar el Bono Anual de riesgo aprobado por el Congreso para los bomberos Voluntarios.
  • Asignar recursos para los avances en la construcción del hospital de la Policía Nacional Civil y otras medidas de dignificación.
  • Aportar fondos para los servicios del transporte público al adulto mayor.
  • Apoyar a productores de cardamomo y agricultores.
  • Destinar fondos para el cuidado del medio ambiente.
CC deja en suspenso aprobación del Presupuesto 2026

El pleno de magistrados otorgó el amparo provisional solicitado en distintas acciones planteadas contra el Decreto 27-2025.

Arévalo destaca aprobación de ampliación

El presidente Bernardo Arévalo publicó en sus redes sociales un mensaje relacionado con la decisión del Legislativo de ampliar el Presupuesto 2026 y destacó el compromiso de este organismo con la ciudadanía.

"El Congreso hoy le cumplió al pueblo de Guatemala. Un presupuesto para el bienestar social, educación, carreteras y combate contra el crimen organizado. Cuando nos unimos, somos más fuertes", expresó.

