Congreso aprueba apoyo económico para familias de policías

El Congreso publicó este viernes, 23 de enero, en el diario oficial el acuerdo número 3-2026 en el que establece la entrega de apoyo económico a familiares de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecidos y a los heridos tras ataques ocurridos el fin de semana pasado.
El Legislativo señaló que, derivado de amotinamientos en centros carcelarios promovidos por estructuras delictivas y terroristas, con el objetivo de forzar al Estado a ceder a negociaciones ilegítimas, y ante la "firme negativa" del Organismo Ejecutivo de someterse a dichas presiones, se produjeron graves hechos delictivos.
Agregó que esta situación derivó en que, como represalia, grupos criminales organizaron ataques armados contra agentes de la PNC en distintos puntos del país, provocando el asesinato de policías en el cumplimiento de su deber.
"Hombres y mujeres, madres y padres de familia, cuya muerte constituye un atentado directo contra el orden público, el estado de derecho y la seguridad de la población", enfatizó.
En ese contexto, el Legislativo emitió el referido acuerdo, a través del cual expresa sus "muestras de profundo pesar y lamento" por los hechos ocurridos el 18 de enero de 2026, en los cuales fallecieron agentes de la PNC.
También, por medio de este documento, se solicitó a las autoridades competentes que se investiguen de manera pronta y exhaustiva los hechos referidos y requerir a las instituciones correspondientes, la adopción de las medidas necesarias para prevenir, combatir y erradicar este tipo de actos de violencia.
Apoyo económico por ataques contra PNC
El artículo tercero del acuerdo detalla que en apoyo y solidaridad con las víctimas y sus familias, el Organismo Legislativo de su presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal vigente, otorgará una ayuda económica que consiste en:
- Q300 mil (trescientos mil quetzales) para cada una de las víctimas fallecidas.
- Q100 mil (cien mil quetzales) para cada una de las víctimas que hayan sufrido lesiones.
El aporte será entregado a sus respectivas familias conforme el dato oficial que habrá de indicar la autoridad correspondiente, por lo que se faculta a la Junta Directiva dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo, realizando la modificación presupuestaria del presupuesto de egresos del Organismo Legislativo para el ejercicio fiscal vigente.