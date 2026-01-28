Así funciona la red de semáforos inteligentes en la ciudad

La ciudad avanza en la modernización de su movilidad urbana con la implementación de la Red de Semáforos Conectados, un sistema inteligente que actualmente registra un 85 % de avance. Hasta ahora, se han instalado 152 nuevas intersecciones semaforizadas, de un total de 511 que conformarán la red completa, según información oficial de la Municipalidad de Guatemala.
Este nuevo sistema funciona a partir de un Centro de Control equipado con cámaras y sensores que permiten analizar el flujo vehicular en tiempo real en más de 500 intersecciones. A diferencia del modelo tradicional, los semáforos ya no operan con tiempos fijos, sino que se ajustan dinámicamente según la demanda del tránsito y las condiciones de cada punto de la ciudad.
La red opera bajo la plataforma "Waze for Cities", lo que permite integrar información proporcionada por los usuarios de la aplicación con los datos que recogen los sensores y videosensores en las vías. Gracias a esta tecnología, las autoridades pueden detectar en tiempo real accidentes, bloqueos, manifestaciones, presencia de peatones, colas extensas o cualquier evento que afecte la circulación, y tomar decisiones inmediatas para optimizar el tránsito.
Sistema permitirá disminuir la congestión y los tiempos de traslado
Uno de los principales objetivos del proyecto es la creación de "corredores verdes", que facilitan una circulación más fluida y reducen los tiempos de espera. De acuerdo con datos oficiales, se estima que el sistema permitirá disminuir la congestión y los tiempos de traslado hasta en un 25 %.
Además de agilizar el tránsito vehicular, la red prioriza a peatones, ciclistas, transporte público y vehículos de emergencia, contribuyendo a una movilidad más segura e inclusiva. Los semáforos pueden ser controlados de manera remota y están integrados con otros sistemas de transporte, como TransMetro.
Actualmente, el sistema se encuentra en una fase de calibración, en la que se recopilan datos reales para realizar ajustes progresivos. Una vez concluido el proceso, las autoridades aseguran que la red funcionará al 100 %, marcando un cambio significativo en la forma de movernos por la ciudad.