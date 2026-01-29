 Convocatoria del Consejo Superior Universitario para CC
Nacionales

Consejo Superior Universitario oficializa convocatoria para aspirantes a la CC

Los interesados en ocupar el cargo de magistrado podrán presentar su papelería la próxima semana.

Consejo Superior Universitario., Foto Archivo
Consejo Superior Universitario. / FOTO: Foto Archivo

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) publicó este jueves, 29 de enero, la convocatoria para aspirantes a los cargos de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) designados por esa casa de estudios.

Los profesionales interesados en participar deberán presentar su currículum vitae y documentos acreditantes el jueves 5 y viernes 6 de febrero de 2026. Los expedientes serán recibidos en Secretaría General de la Usac, de 08:00 a 15:00 horas.

La documentación deberá presentarse personalmente por el candidato en original, a excepción de los que la convocatoria solicita en forma legalizada y los documentos no deberán tener más de seis meses de emisión. Estos documentos se entregarán debidamente foliados, rubricados en todos los folios y en folder con gancho, no empastado ni engargolado, en el lugar y hora indicados.

"Recibido el expediente por la Secretaría General o vencida la fecha y hora para la recepción, no se admitirá ningún documento ni expediente", detalla la convocatoria emitida.

Requisitos para aspirantes

El CSU recordó que los requisitos constitucionales y legales que establecen la Constitución Política de la República, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y la Ley de Probidad son los siguientes:

  • Ser guatemalteco de origen.
  • Ser abogado colegiado activo.
  • Ser de reconocida honorabilidad.
  • Tener por lo menos 15 años de graduación profesional.
  • Preferentemente tener experiencia en docencia universitaria.
  • No estar comprendido en los impedimentos para optar a cargos y empleos públicos, señalados en el artículo 16 de la Ley de Probidad.

Designación de magistrados

Según los lineamientos que detalló la convocatoria, para el 16 de febrero está programada la sesión extraordinaria en la cual se llevará a cabo el acto electoral para designar un magistrado titular y simultáneamente un suplente por el CSJ de la Usac ante la Corte de Constitucionalidad, por el período de cinco años.

En ese contexto, fueron convocados los miembros del Consejo Superior para acudir a la referida reunión y cumplir con los procesos respectivos de integración del alto tribunal constitucional.

