 Mujer rescata a su esposo tras caer en un pozo en Chiquimula
Nacionales

Video capta el momento en que mujer desciende a un pozo de 72 metros para rescatar a su esposo en Chiquimula

Jennifer, la mujer cuyo acto de valentía la llevó a descender sin protección a un pozo para rescatar a su esposo.

Jennifer protagoniza dramático rescate al descender a un pozo., Captura de pantalla video de X.
Jennifer protagoniza dramático rescate al descender a un pozo. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales ha generado conmoción al mostrar el momento en que una mujer desciende varios metros al interior de un pozo para rescatar a su esposo, quien había quedado inconsciente mientras realizaba labores de excavación en Chiquimula. Las imágenes captan un acto de valentía que, para muchos usuarios, rozó el límite entre el amor y el riesgo extremo.

El hecho ocurrió en la colonia Ruano, zona 2 de la cabecera departamental de Chiquimula. La protagonista es Jennifer Saraí Pérez Jácome, de 30 años, quien al ser alertada de que su esposo, Edwin Ramos Roque, de 39, se había desmayado dentro de un pozo de aproximadamente 72 metros de profundidad, decidió descender de inmediato para auxiliarlo.

Sin contar con equipo de protección ni medidas de seguridad, la mujer bajó hasta el fondo del pozo con el objetivo de evitar que su esposo sufriera mayores daños. En el video se observa cómo Jennifer logra sostenerlo y amarrarlo, mientras desde la superficie se coordinaban las maniobras de rescate. Su acción permitió mantenerlo estable durante los minutos críticos previos a la llegada de los cuerpos de socorro.

Jennifer y Edwin fueron trasladados al Hospital Nacional de Chiquimula

Posteriormente, bomberos fueron alertados de la emergencia y se desplazaron al lugar. Tras una compleja operación, lograron rescatar a ambos con vida. Jennifer y Edwin fueron trasladados de urgencia al Hospital Nacional de Chiquimula, donde permanecieron bajo observación médica para descartar complicaciones derivadas del incidente.

El caso ha provocado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios destacan la valentía de la mujer, aunque también cuestionan la falta de medidas de seguridad en trabajos de excavación. Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones en este tipo de labores, para evitar tragedias que pongan en riesgo vidas humanas.

