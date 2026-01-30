 Motorista choca contra vehículo estacionado en Zacapa
Video muestra choque de motorista contra vehículo estacionado tras breve distracción en Zacapa

Por saludar a un conocido, motorista se estrella contra vehículo estacionado y escapa.

Por una distracción, motorista se estrella contra vehículo. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra el momento exacto en que un motorista se estrella contra la parte trasera de un vehículo estacionado en el departamento de Zacapa, tras sufrir una breve distracción mientras conducía.

En las imágenes se observa cómo el motociclista, mientras se aproxima a un automóvil de color rojo que se encontraba detenido, voltea la cabeza y levanta la mano para saludar a una persona. Segundos después, sin percatarse de la cercanía del vehículo, termina impactando de lleno contra la parte trasera del mismo.

Tras el choque, el motorista queda atónito durante algunos segundos. Posteriormente reacciona, observa su motocicleta y los daños ocasionados al automóvil, y huye del lugar de inmediato, aparentemente para evadir su responsabilidad por los daños causados al vehículo afectado.

El video fue difundido en redes sociales con el objetivo de identificar al conductor de la motocicleta y que se haga responsable de los daños materiales. Además, usuarios han señalado que el motorista no portaba casco de seguridad, lo que incrementó el riesgo de sufrir lesiones graves. De acuerdo con lo observado, si el impacto hubiese ocurrido a mayor velocidad, el accidente pudo haber tenido consecuencias más severas para su integridad física.

Motorista sufre incidente en zona 6

En otro hecho que también se volvió viral, se observa el instante en que un motorista repartidor de gas sufre un incidente en el bulevar La Pedrera, sector Proyectos 4-4, zona 6. Por causas que aún se desconocen, el conductor pierde el control y cae en una banqueta ubicada a un nivel más bajo, mientras transportaba dos cilindros de gas. Afortunadamente, el percance no pasó a mayores y no se reportaron personas heridas.

Ante estos casos, las autoridades han reiterado el llamado a los motoristas a conducir con precaución, evitar distracciones, respetar las normas de tránsito y utilizar siempre el equipo de protección adecuado, especialmente el casco, para reducir el riesgo de accidentes y proteger su vida.

