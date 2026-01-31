Fallece agente PNC hospitalizado por ataques del 18 de enero

Autoridades confirmaron que el agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Sergio Iván García Hernández, falleció este domingo (31/01/2026) luego de pasar varios días hospitalizado, desde que resultó herido en los atentados del pasado domingo 18 de enero. Según fuentes del Ministerio de Gobernación, la muerte del agente ocurrió en un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de la zona 4 de Mixco.
Con lo ocurrido se elevó a once el número de agentes de la PNC fallecidos en el cumplimiento de su deber. Mientras tanto, son cuatro los heridos en estos hechos de violencia, registrados recientemente contra las fuerzas de seguridad.
Fuentes del Ministerio de Gobernación compartieron que el agente García Hernández había resultado gravemente herido durante un ataque armado perpetrado en la fecha citada. La agresión armada ocurrió en la 3a. avenida de Villa Lobos 2, zona 12 de Villa Nueva, cuando se encontraba realizando un puesto fijo junto a su compañero Luis Alexander Zetino Pérez, quien falleció en el lugar del ataque.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, ambos policías fueron atacados con proyectiles de arma de fuego por individuos fuertemente armados que se desplazaban a bordo de un vehículo color rojo, sin mayores características.
Agente policial permaneció herido hasta este sábado
Las autoridades consideran que el ataque armado que dejó herido al agente Sergio Iván García Hernández estaría relacionado con las represalias de la pandilla del Barrio 18 que se ejecutaron ese día en varios sectores de la capital y municipios aledaños.
Tras el atentado, García Hernández fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permaneció en estado delicado hasta confirmarse su fallecimiento en las últimas horas de este sábado, finalizaron.
Se espera que en las próximas horas se conozcan detalles de las honras fúnebres que estarían rindiendo al agente fallecido.
Con información del periodista Daniel Tzoc, de Emisoras Unidas FM.