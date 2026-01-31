Impondrán multa de Q10 mil a autobús por incumplimientos

La Dirección General de Transportes (DGT) informó este sábado (31/01/2026) que el autobús que se accidentó en la Avenida Hincapié durante la madrugada tenía la licencia de transporte vencida. Aunque si poseía un seguro vigente, la DGT indicó que la unidad de transporte recibirá una multa de Q10 mil por la falta antes descrita.
La medida obedece al accidente de tránsito que se registró durante la mañana y que involucró a un autobús de transporte extraurbano y un vehículo tipo sedan, en la ruta entre la avenida Hincapié y Boca del Monte.
La entidad indicó que, con base en la información proporcionada, el autobús corresponde al número de placas C-040BPV. Los hallazgos antes descritos se efectuaron tras una verificación en los registros institucionales de la DGT.
La entidad explicó que la sanción emitida corresponde a la documentación vencida. La referida institución instó a los transportistas a circular con su papelería en regla y conducir con responsabilidad.
En otras noticias: Tráiler volcado deja al piloto fallecido y cierre en ruta al Atlántico
Piden a los transportistas cumplir con las normativas
"Exhortamos a los propietarios de las unidades a asumir su responsabilidad en la revisión física y mecánica de los vehículos, priorizando en todo momento la seguridad y la vida de los usuarios", instó la DGT en un comunicado.
La entidad agregó que, con el apoyo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) y la Dirección de Tránsito de la PNC, se mantienen puestos de control en las principales carreteras del país, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y asegurar que el servicio de transporte se brinde de forma adecuada y conforme a la ley.