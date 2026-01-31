 Impondrán multa de Q10 mil a autobús por incumplimientos
Nacionales

Impondrán multa de Q10 mil a autobús por incumplimientos

La unidad de transporte de pasajeros chocó contra un sedán en la Avenida Hincapié y tenía la licencia vencida.

Compartir:
El choque dejó al menos dos heridos. , Bomberos Voluntarios.
El choque dejó al menos dos heridos. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

La Dirección General de Transportes (DGT) informó este sábado (31/01/2026) que el autobús que se accidentó en la Avenida Hincapié durante la madrugada tenía la licencia de transporte vencida. Aunque si poseía un seguro vigente, la DGT indicó que la unidad de transporte recibirá una multa de Q10 mil por la falta antes descrita.

La medida obedece al accidente de tránsito que se registró durante la mañana y que involucró a un autobús de transporte extraurbano y un vehículo tipo sedan, en la ruta entre la avenida Hincapié y Boca del Monte.

La entidad indicó que, con base en la información proporcionada, el autobús corresponde al número de placas C-040BPV. Los hallazgos antes descritos se efectuaron tras una verificación en los registros institucionales de la DGT.

La entidad explicó que la sanción emitida corresponde a la documentación vencida. La referida institución instó a los transportistas a circular con su papelería en regla y conducir con responsabilidad.

En otras noticias: Tráiler volcado deja al piloto fallecido y cierre en ruta al Atlántico

Tráiler volcado deja al piloto fallecido y cierre en ruta al Atlántico

El percance ocurrió por causas desconocidas en el kilómetro 41 de la ruta al Atlántico, en el área de Sanarate, El Progreso.

Piden a los transportistas cumplir con las normativas

"Exhortamos a los propietarios de las unidades a asumir su responsabilidad en la revisión física y mecánica de los vehículos, priorizando en todo momento la seguridad y la vida de los usuarios", instó la DGT en un comunicado.

La entidad agregó que, con el apoyo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) y la Dirección de Tránsito de la PNC, se mantienen puestos de control en las principales carreteras del país, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y asegurar que el servicio de transporte se brinde de forma adecuada y conforme a la ley.

En Portada

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAMt
Nacionales

Sebastián Siero es reelecto como presidente de la ANAM

10:53 AM, Ene 31
Revelan causa de muerte de Catherine OHara y detalles de sus últimas horast
Farándula

Revelan causa de muerte de Catherine OHara y detalles de sus últimas horas

08:55 AM, Ene 31
Bukele asegura que El Salvador prioriza los derechos humanos de la gente honrada t
Internacionales

Bukele asegura que El Salvador "prioriza" los derechos humanos de la "gente honrada"

08:26 AM, Ene 31
La NBA castiga a Paul George con 25 juegos de suspensiónt
Deportes

La NBA castiga a Paul George con 25 juegos de suspensión

11:20 AM, Ene 31

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.FútbolDonald Trump#liganacionalReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos