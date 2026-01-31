Tráiler volcado deja piloto fallecido en ruta al Atlántico

Bomberos Municipales Departamentales de San Antonio La Paz y Sanarate atendieron el accidente de un tráiler que volcó en el kilómetro 41 de la carretera al Atlántico, con saldo de un hombre fallecido. La emergencia fue atendida por paramédicos que constataron que el chofer del transporte pesado falleció dentro de la cabina del cabezal.
Para rescatar el cuerpo de la víctima mortal, los rescatistas tuvieron que usar equipo especial. Posteriormente, los uniformados informaron del accidente a las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil (PNC) para los trámites de rigor.