Impunity Watch ve necesario revisar postulaciones al TSE

Impunity Watch emitió un pronunciamiento este viernes, 30 de enero, con relación al proceso que lleva a cabo la comisión de postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Guatemala, tomando en cuenta que recién finalizó la fase de recepción de papelería de los aspirantes.
Según la organización internacional, esa instancia debe hacer una revisión exhaustiva de los expedientes porque entre los postulantes hay personas que, en su opinión, tienen vínculos políticos o están señaladas de corrupción y violaciones de derechos humanos.
La entidad ha dado seguimiento a la situación en Guatemala, donde para este 2026 están previstos cuatro procesos de elecciones de segundo grado, incluido el del TSE. En ese sentido, compartió que 181 personas se postularon para integrar el TSE, siendo 52 mujeres y 129 hombres.
Este viernes, la postuladora publicó el listado de aspirantes a magistrados y se indicó que 177 de ese total cumplieron con los requisitos establecidos en la ley y las bases de la convocatoria. Mientras que en los cuatro restantes se determinó ciertos incumplimientos, por lo que se les otorgó un plazo de tres días, del 1 al 3 de febrero, para entregar sus pruebas de descargo.
Organización resalta importancia de elecciones
Guatemala lleva a cabo el proceso para la renovación de los cinco magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que estará a cargo de los comicios generales programados para 2027.
Los nuevos magistrados tomarán posesión el próximo 20 de marzo para un período de seis años, por lo que tendrán bajo su mandato también la realización de las elecciones en 2031.
Impunity Watch resaltó que Guatemala enfrentará en 2026 un momento clave para el fortalecimiento de su democracia y del Estado de derecho, con la elección de magistraturas para el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, así como del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público.
Según la entidad, estos procesos representan una oportunidad crucial para recuperar la independencia del sistema de justicia y del sistema electoral, debilitados en los últimos años por la cooptación de grupos de poder y redes de corrupción. En ese sentido, señaló que para garantizar instituciones sólidas y legítimas, es indispensable que las elecciones se desarrollen de forma objetiva, pública y transparente, y que los cargos sean ocupados por personas íntegras, capaces e independientes.
Sin embargo, la organización detalló que experiencias recientes evidencian serias irregularidades en procesos anteriores, las cuales han afectado la credibilidad y legitimidad de estas elecciones y han debilitado la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7