Eleonora Macz Icó: Así fue el último adiós de su comunidad

La comunidad de Cobán, Alta Verapaz, continúa consternada por la muerte de la trabajadora municipal Eleonora Macz Icó, quien recibió el último adiós este domingo (01/02/2026) en una multitudinaria caravana que llevó sus restos hasta el cementerio de la comunidad de Uculá, donde ella era originaria.
En medio de lágrimas y lamentos, familiares y vecinos alzaron la voz para pedir a las autoridades que el caso se esclarezca. Cabe resaltar que la pareja sentimental de Eleonora relató que él y una amiga la encontraron fallecida con señales de violencia.
Eleonora se ganó el corazón de sus compañeros de trabajo, porque, según medios locales, era calificada como una colaboradora eficiente y que cumplía con sus funciones en la referida comuna.
Además, la fallecida tenía una cuenta en la red social Tiktok, donde llegó a acumular 20 mil seguidores, solo por publicar fotos y videos donde se destacaba su belleza física.
Continúa la consternación por Eleonora
En tanto, la población de Cobán, Alta Verapaz, sigue consternada por el hecho de violencia que cobró la vida de la jovencita de 23 años, quien sostenía una relación sentimental con otro trabajador de la Municipalidad de Cobán.
El mismo novio de Eleonora, Mario Guzmán, confirmó esa relación en un video publicado por medios locales y aseguró que está anuente a colaborar con las investigaciones por el crimen contra la Macz Icó.
En el clip, Guazmán aseguró que había un tercero en la relación y que Eleonora lo denunció por supuestas amenazas de muerte. Agregó que fue esa persona quien lo acusó a él como culpable del crimen, aunque no quiso dar más detalles de lo que, según él, ocurrió.
Mientras tanto, vecinos y familiares expresaron su rechazo a lo sucedido y expresaron sus deseos de justicia por diversos medios en el que exigieron al Ministerio Público que investigue lo ocurrido.
