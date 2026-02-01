Rinden honras al agente Sergio Iván García Hernández

En las instalaciones de la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), la institución rindió honras fúnebres al agente Sergio Iván García Hernández, durante la mañana de este domingo 1 de febrero de 2026. El profesional falleció el pasado sábado en un centro asistencial, luego de resultar herido por un ataque armado en su contra del pasado 18 de enero de este año.
En la ceremonia participaron varios mandos de la PNC y describieron que cada agente caído en el cumplimiento de su deber representa un ejemplo de sacrificio y amor por Guatemala. Compañeros de Sergio Iván García Hernández le rindieron los honores durante los actos en los que un Pabellón Nacional cubrió el ataúd del fallecido.
Sergio Iván García Hernández permaneció hospitalizado en una sede del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) durante varios días, específicamente en el IGSS 7-19 El Ceibal. En ese centro asistencial, el agente de la PNC fue internado debido a la gravedad de las lesiones que sufrió por un ataque armado en su contra el 18 de enero de 2026.
Pese a los esfuerzos del personal médico, el agente falleció el sábado 31 de enero de 2026, a las 18:15 horas", lamentó la PNC.
La agresión armada ocurrió cuando realizaba labores de seguridad ciudadana. El acto solemne se desarrolló en las instalaciones de la Dirección General de la institución policial, como muestra de respeto, gratitud y reconocimiento al compromiso, valentía y vocación de servicio.
Expresan agradecimiento al agente Sergio Iván García Hernández
La PNC consideró que el agente ofrendó su vida protegiendo a la población guatemalteca y expresó su pésame a la familia. El agente de 33 años era originario de Guazacapán, Santa Rosa, donde también residía; dejó en la orfandad a una niña de cuatro años, "a quien la institución reconoce como parte de la gran familia policial".
En la ceremonia estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Gobernación, encabezadas por el ministro, Marco Antonio Villeda Sandoval; el viceministro de Seguridad, Estuardo Roberto Solórzano Elías y el viceministro Antinarcótico, Víctor Hugo Cruz Reynoso, así como el Director General Adjunto, Héctor Noé González Prera.
Todos los asistentes expresaron su pesar a los miembros de la familia del agente fallecido en el cumplimiento de su deber.