Violento asalto en negocio de la calzada San Juan

Cámaras de videovigilancia registraron un violento asalto ocurrido en un negocio ubicado en la calzada San Juan y 12 avenida de la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Las imágenes, que ya circulan en redes sociales, muestran cómo dos hombres armados ingresaron al establecimiento y sometieron a los clientes con extrema violencia.
En el material audiovisual se observa que el local se encontraba con varias personas consumiendo alimentos y bebidas cuando los individuos irrumpieron de forma abrupta. Bajo amenazas, los asaltantes despojaron a los presentes de teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros objetos de valor. La escena estuvo marcada por momentos de tensión, ya que algunos clientes intentaron huir del lugar, mientras otros quedaron paralizados ante la agresividad de los sujetos.
El video evidencia el caos generado durante el atraco, así como el miedo de las víctimas, quienes no opusieron resistencia ante el riesgo que representaban las armas. Tras cometer el robo, los responsables abandonaron el negocio con rumbo desconocido. Hasta el momento, no se ha informado si hubo personas heridas ni el monto total de lo sustraído.
Las grabaciones fueron entregadas a las autoridades correspondientes, que ya iniciaron las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este hecho delictivo.
Asalto en negocio de la zona 11
Este caso se suma a otros episodios recientes de violencia registrados en la capital. Hace dos semanas, cámaras de seguridad documentaron un asalto dentro de un salón de belleza en la zona 11, donde una pareja actuó de manera coordinada para despojar de sus pertenencias a trabajadores y clientes.
En ese hecho, los delincuentes fingieron ser clientes antes de sacar un arma de fuego y amenazar a las víctimas, evidenciando un patrón delictivo que mantiene en alerta a comerciantes y ciudadanos.
Las autoridades reiteran el llamado a denunciar y colaborar con información que permita frenar estos hechos de inseguridad.