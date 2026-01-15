 Video de asalto en salón de belleza de zona 11
Circula video de pareja que cometió violento asalto en salón de belleza de zona 11

Difunden grabación de asalto armado ocurrido en salón de belleza de la zona 11.

Asalto armado en salón de belleza de la zona 11., Captura de pantalla video de X.
Asalto armado en salón de belleza de la zona 11. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Las imágenes de una cámara de seguridad revelaron un violento asalto ocurrido dentro de un salón de belleza ubicado en la zona 11 de la ciudad capital, donde una pareja actuó de manera coordinada para despojar de sus pertenencias a las personas que se encontraban en el lugar.

El material audiovisual muestra que la jornada transcurría sin incidentes cuando, alrededor de las 20:50 horas, una mujer ingresó al negocio acompañada de un hombre. Desde el primer momento, ambos aparentaron ser clientes comunes. Ella vestía de negro y comenzó a hacer preguntas para distraer al encargado, mientras él, con camisa de botones y gorra, fingía hablar por teléfono celular y se sentó en uno de los sillones del local.

Tras observar el movimiento del lugar y confirmar que no había mayor presencia de personas, el hombre finalizó la supuesta llamada y guardó el teléfono. Segundos después, sacó un arma de fuego y amenazó al responsable del establecimiento, obligándolo a trasladarse hacia la parte trasera del salón. La tensión aumentó cuando el sujeto exigió los teléfonos móviles tanto del encargado como de una mujer que aparentemente trabajaba en el negocio.

De manera simultánea, la mujer que acompañaba al asaltante se acercó a una clienta que permanecía sentada y, utilizando su propio celular, le indicó que entregara el suyo. Ante el temor generado por la situación, la víctima obedeció sin oponer resistencia.

Hombre obligó a a víctima a proporcionar contraseña de celular 

Cuando la pareja se disponía a huir, el hombre se percató de que uno de los dispositivos robados estaba bloqueado, por lo que regresó para obligar a la víctima a proporcionar la contraseña. Antes de salir definitivamente, volvió a intimidar al encargado en la parte trasera del local.

Finalmente, ambos abandonaron el lugar y escaparon con rumbo desconocido. Minutos después, las víctimas salieron del salón para pedir auxilio. Las autoridades ya analizan el video y mantienen la búsqueda de los responsables.

