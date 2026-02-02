 El MP apela decisión de archivar el caso contra periodistas
Nacionales

El MP apela decisión de archivar el caso contra periodistas

La fiscalía busca que se reactive el proceso contra comunicadores del extinto diario El Periódico.

Compartir:
periodistas,
periodistas / FOTO:

El Ministerio Público (MP) presentó este lunes, 2 de febrero, una apelación en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó archivar el caso penal que se siguió en contra de los periodistas y columnistas del extinto diario El Periódico.

En marzo de 2023, la justicia guatemalteca procesó a un grupo de periodistas. Fueron acusados de obstrucción a la justicia por publicar artículos relacionados con el caso contra José Rubén Zamora, fundador del referido medio y quien permanece en prisión desde hace más de tres años.

Los comunicadores señalados en este caso, en su mayoría, tuvieron que salir exiliados del país y no pudieron continuar con su labor informativa durante los meses que el caso en su contra se mantuvo activo.

De acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre 2019 y 2023, al menos 50 personas, entre periodistas, jueces, fiscales y activistas, tuvieron que abandonar Guatemala, tras denunciar persecución política en su contra, según informes de prensa.

Anterior recurso promovido por FECI

En agosto pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió, por mayoría, rechazar una apelación presentada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en el marco del caso relacionado con una investigación iniciada contra un grupo de comunicadores. Con este fallo, se mantiene vigente la resolución que cerró el expediente.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, expresó en mayo pasado su "preocupación" a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, por la criminalización de periodistas, abogados y jueces en el país centroamericano.

Así lo afirmó en su momento el secretario de comunicación social de la Presidencia, Santiago Palomo, tras la reunión entre Satterthwaite y Arévalo de León, como parte de una visita de la relatora a Guatemala.

"El presidente compartió con la relatora las limitaciones que actualmente existen en el ejercicio de la justicia independiente" en Guatemala, subrayó Palomo en rueda de prensa.

"En ese sentido, se hizo patente la preocupación por la criminalización que se hace particularmente contra jueces, periodistas y abogados que han procurado sus esfuerzos para fortalecer la justicia en el país", añadió.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Entre frío y entusiasmo, arranca el ciclo escolar 2026 t
Nacionales

Entre frío y entusiasmo, arranca el ciclo escolar 2026

10:11 AM, Feb 02
¿Hasta cuándo continuará el frío en Guatemala y por qué se siente con tanta intensidad?t
Nacionales

¿Hasta cuándo continuará el frío en Guatemala y por qué se siente con tanta intensidad?

08:29 AM, Feb 02
El MP apela decisión de archivar el caso contra periodistast
Nacionales

El MP apela decisión de archivar el caso contra periodistas

11:04 AM, Feb 02
Cristiano Ronaldo se niega a jugar y agita el campeonato saudít
Deportes

Cristiano Ronaldo se niega a jugar y agita el campeonato saudí

09:16 AM, Feb 02

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos