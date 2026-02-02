Inicio del ciclo escolar 2026: Alta afluencia vehicular

Alta afluencia vehicular se presenta este lunes, 2 de febrero, en las calles de la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños debido al impacto del inicio del ciclo escolar 2026. Algunos puntos específicos han mostrado mayor tránsito y se han formado largas filas de congestionamiento.
Desde horas de la madrugada se observó un marcado efecto, principalmente en el final de la avenida Petapa, la calzada Aguilar Batres, la avenida La Castellana a la altura de Pamplona y alrededores del mercado El Guarda, en la capital.
También se tiene alta carga en puntos como la ruta al Pacífico, donde el congestionamiento con rumbo a la Ciudad se observa desde el kilómetro 22; y la ruta Interamericana, desde el kilómetro 32, en el área de San Bartolomé, poco antes de San Lucas Sacatepéquez.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que hay bastante demanda, principalmente de vehículos particulares, aunque también ya circulan los buses escolares.
"El día de hoy cambió todo el panorama del tránsito. Estamos hablando de que tenemos, por ejemplo, en el área de San Lucas hacia Guatemala bastante demanda. Hoy se sintió el impacto en esta ruta, a diferencia de otros días que era en otros sectores. Por ello, se instaló el carril reversible de la calzada Roosevelt con anticipación para darle la bienvenida a todo este tráfico", dijo.
Tránsito se incrementará
Las clases en los establecimientos públicos de todo el país comenzaron hoy y esto ha generado un marcado efecto en la circulación vial, aunque todavía están por sumarse más establecimientos de distinta índole, incluidas las universidades, por lo que para los próximos días se espera mayor afluencia.
Montejo explicó que, sumado a esta situación, esta semana fue diferente porque algunos padres de familia optaron por no enviar a sus hijos a estudiar debido al intenso frío. En ese sentido, consideró que será a partir del miércoles que el tránsito empiece a normalizarse con respecto a lo que se ha pensado para este año.
Por aparte, indicó que el próximo fin de semana ya empiezan actividades en muchas universidades, por lo que se debe tomar en cuenta el incremento en la circulación vial para ese período.
"En cuanto a la planificación como tal, ya los agentes están asignados para atender las diferentes novedades y hechos viales. (...) El 100 por ciento del tránsito como tal lo podríamos empezar a verificar ya, con bastante demanda, a partir de la segunda quincena de febrero, porque ya estamos alineados los privados, nacionales y las universidades", puntualizó.