 Se incendia área del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez
Nacionales

Se incendia área del Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez

El fuego se inició en la emergencia de Pediatría.

Sede del Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepéquez., archivo: Ministerio de Salud
Sede del Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepéquez. / FOTO: archivo: Ministerio de Salud

La Gobernación Departamental de Suchitepéquez dio a conocer que en el Hospital Nacional de Mazatenango se registro un incendio en el área de emergencia de Pediatría. El fuego fue  completamente controlado luego de varios minutos.

Según Gobernación, tras el siniestro procedieron con las labores de limpieza con el apoyo de agentes de la PNC y evaluación del área afectada, con el objetivo de restablecer las operaciones con normalidad y garantizar condiciones seguras para pacientes y personal médico.

Dicha institución indicó que no se reportan personas afectadas y que la atención continúa en otras áreas del hospital mientras concluyen los trabajos correspondientes.

Por su lado, las autoridades del Hospital de Mazatenango indicaron que, tras el incendio, los pacientes de Pediatría fueron evacuados a otras áreas.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

