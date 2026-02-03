 CSJ evaluará el futuro judicial del periodista José Zamora
Nacionales

CSJ evaluará el futuro judicial del periodista José Rubén Zamora

Para este martes está programada una audiencia para resolver de manera definitiva un amparo que busca otorgar el arresto domiciliario al periodista.

Jose Ruben Zamora, Foto EFE
Jose Ruben Zamora / FOTO: Foto EFE

La Corte Suprema de Justicia (CSJ)  celebrará este martes 3 de febrero una audiencia clave para resolver de manera definitiva un amparo que busca otorgar el arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, procesado en un caso por el que suma ya 1 mil 280 días en prisión preventiva.

La Corte deberá decidir si confirma el amparo definitivo, lo que permitiría al fundador del extinto diario elPeriódico enfrentar el segundo de los tres procesos judiciales que enfrenta, en libertad, tras una detención que su defensa y familia califican de arbitraria.

El anuncio de la diligencia fue dado a conocer por su hijo, José Carlos Zamora, quien detalló que la vista pública busca garantizar el derecho a la presunción de inocencia de su padre.

Este avance legal coincide con un respiro para la prensa independiente, luego que el pasado viernes, el Supremo cerró en definitiva el caso contra varios periodistas y columnistas de elPeriódico.

La CSJ negó un amparo al Ministerio Público (Fiscalía) y confirmó que las publicaciones de ocho comunicadores deben conocerse bajo la Ley de Emisión del Pensamiento y no por la vía penal. Esta resolución frena el uso del derecho penal para perseguir publicaciones de interés público.

CC admite apelación de FECI y revoca amparo otorgado a Zamora

Con esta resolución, se mantiene vigente la resolución en la que se revocaron las medidas sustitutivas al periodista José Rubén Zamora.

Situación legal de Zamora

No obstante, la presión judicial continúa. Su otro hijo, Ramón Zamora, informó que la fiscal general, Consuelo Porras, denunció al periodista por supuesta discriminación. Esta nueva acusación, tramitada por la Fiscalía de la Mujer, fijó la primera declaración del comunicador para el próximo 30 de abril.

Zamora fue detenido el 29 de julio de 2022, cinco días después de publicar críticas por corrupción contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

El primer proceso inició por supuesto lavado de dinero de 300 mil quetzales. Pese a que el periodista acreditó que el origen era la venta de una obra de arte para pagar salarios, este caso fue el detonante de su captura.

El segundo expediente, que aún lo mantiene bajo rejas, es por obstrucción a la justicia debido a una investigación de 2013, a la que se sumó una tercera imputación por presunta falsificación de firmas en documentos de viaje.

