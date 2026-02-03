 Seguidilla de accidentes similares de moto en Guatemala
Nacionales

Cámaras captan una seguidilla de accidentes similares de motoristas en Guatemala

Serie de accidentes de motoristas queda captada en video en distintos puntos de Guatemala.

Compartir:
Accidentes casi idénticos de motoristas quedan registrados en cámaras., Captura de pantalla video de X.
Accidentes casi idénticos de motoristas quedan registrados en cámaras. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

En las últimas horas, una serie de accidentes de tránsito protagonizados por motoristas en distintos puntos del país quedó registrada en video y comenzó a circular en redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre usuarios y autoridades. Lo más llamativo de los incidentes es que varios ocurrieron bajo circunstancias similares, principalmente colisiones contra vehículos detenidos en la vía pública.

Uno de los primeros hechos se registró en la colonia Kaminal Juyú 1, zona 7 capitalina. En las imágenes se observa a un motorista que circulaba a velocidad moderada y que, aparentemente por una distracción, impacta contra un taxi estacionado.

Tras el choque, el conductor de la motocicleta sale proyectado por los aires y queda tendido sobre la cinta asfáltica. Tanto la motocicleta como el taxi resultaron con daños visibles. El video muestra al piloto del taxi descendiendo del vehículo, aunque se desconoce el desenlace del percance.

Horas después, en la misma colonia, otro motorista protagonizó un accidente casi idéntico. En esta ocasión, una camioneta se encontraba estacionada sobre la vía pública y el motociclista impactó de forma directa, hecho que también fue captado por cámaras de seguridad instaladas en el sector.

Motorista impacta contra puerta de taxi en zona 1

En un tercer video, grabado en la 10ª avenida entre 8ª y 9ª calle de la zona 1, se observa a un taxi no rotulado que se detiene para bajar pasajeros. En ese momento, un motorista que circulaba por la derecha colisiona contra la puerta del copiloto. Peatones que transitaban por el lugar auxiliaron tanto al conductor como a su acompañante.

Otros videos muestran maniobras imprudentes realizadas por motoristas en la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Morales, Izabal, donde dos conductores ejecutan acrobacias conocidas como "superman". Asimismo, en Guastatoya, El Progreso, un accidente entre un tuc tuc y una motocicleta dejó dos personas heridas.

Estos hechos reavivan el llamado a la prudencia, tanto para motoristas como para conductores de otros vehículos, y evidencian los riesgos de la distracción, las maniobras imprudentes y el estacionamiento indebido en la vía pública.

En Portada

Colegio de Abogados solicita aclaración sobre amparo relacionado con eleccionest
Nacionales

Colegio de Abogados solicita aclaración sobre amparo relacionado con elecciones

10:17 AM, Feb 03
Confirmados los estadios de futbol para los Juegos Olímpicos 2028t
Deportes

Confirmados los estadios de futbol para los Juegos Olímpicos 2028

09:03 AM, Feb 03
Magistrados de CSJ piden convocar a pleno para elegir nuevo presidentet
Nacionales

Magistrados de CSJ piden convocar a pleno para elegir nuevo presidente

11:28 AM, Feb 03
COFAQUI advierte sobre riesgos del uso de proteína para adultos en niñost
Farándula

COFAQUI advierte sobre riesgos del uso de proteína para adultos en niños

11:08 AM, Feb 03

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Real MadridDonald TrumpPNCNoticias de GuatemalaSeguridadredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos