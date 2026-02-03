Seguidilla de accidentes similares de moto en Guatemala

En las últimas horas, una serie de accidentes de tránsito protagonizados por motoristas en distintos puntos del país quedó registrada en video y comenzó a circular en redes sociales, generando todo tipo de reacciones entre usuarios y autoridades. Lo más llamativo de los incidentes es que varios ocurrieron bajo circunstancias similares, principalmente colisiones contra vehículos detenidos en la vía pública.
Uno de los primeros hechos se registró en la colonia Kaminal Juyú 1, zona 7 capitalina. En las imágenes se observa a un motorista que circulaba a velocidad moderada y que, aparentemente por una distracción, impacta contra un taxi estacionado.
Tras el choque, el conductor de la motocicleta sale proyectado por los aires y queda tendido sobre la cinta asfáltica. Tanto la motocicleta como el taxi resultaron con daños visibles. El video muestra al piloto del taxi descendiendo del vehículo, aunque se desconoce el desenlace del percance.
Horas después, en la misma colonia, otro motorista protagonizó un accidente casi idéntico. En esta ocasión, una camioneta se encontraba estacionada sobre la vía pública y el motociclista impactó de forma directa, hecho que también fue captado por cámaras de seguridad instaladas en el sector.
Motorista impacta contra puerta de taxi en zona 1
En un tercer video, grabado en la 10ª avenida entre 8ª y 9ª calle de la zona 1, se observa a un taxi no rotulado que se detiene para bajar pasajeros. En ese momento, un motorista que circulaba por la derecha colisiona contra la puerta del copiloto. Peatones que transitaban por el lugar auxiliaron tanto al conductor como a su acompañante.
Otros videos muestran maniobras imprudentes realizadas por motoristas en la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Morales, Izabal, donde dos conductores ejecutan acrobacias conocidas como "superman". Asimismo, en Guastatoya, El Progreso, un accidente entre un tuc tuc y una motocicleta dejó dos personas heridas.
Estos hechos reavivan el llamado a la prudencia, tanto para motoristas como para conductores de otros vehículos, y evidencian los riesgos de la distracción, las maniobras imprudentes y el estacionamiento indebido en la vía pública.