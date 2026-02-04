 Automovilista agrede con martillo a piloto de camión
Nacionales

VIDEO: automovilista agrede con martillo a piloto de camión y su carro sufre las consecuencias

Video muestra violento altercado entre conductores en la Avenida Elena.


Amenaza con martillo a piloto de camión., Captura de pantalla video de X.
Amenaza con martillo a piloto de camión. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video de 27 segundos que circula en redes sociales ha generado diversas reacciones entre usuarios, al mostrar un violento altercado entre los tripulantes de un vehículo liviano y el piloto de un camión, ocurrido en pleno tránsito vehicular en las inmediaciones de la Avenida Elena.

Las imágenes, grabadas por un testigo que se desplazaba por el área, evidencian el momento en que un hombre que viajaba en un carro de color negro desciende de la unidad portando un martillo, con el cual amedrenta al piloto de un camión que se encontraba detenido sobre la vía.

En el clip se observa cómo el sujeto se acerca de forma agresiva y golpea en repetidas ocasiones el vidrio de la ventana del camión, provocando tensión entre quienes presenciaban la escena.

Tras la agresión, el piloto del camión reacciona y arremete contra el vehículo particular, impactándolo en dos ocasiones antes de abandonar el lugar. Como resultado, el automóvil negro sufrió severos daños en el costado del copiloto, visibles en el material difundido en redes sociales.

Se desconoce el motivo de la riña 

Hasta el momento, las autoridades no han informado si alguno de los involucrados presentó una denuncia formal. Tampoco se ha establecido el motivo que originó la confrontación, aunque de manera preliminar se presume que el incidente se habría desencadenado por un conflicto relacionado con el derecho de vía. El hecho ocurrió en un sector con alta carga vehicular, donde el tránsito se vio momentáneamente alterado tras el altercado.

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCReal MadridEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
