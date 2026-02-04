Motorista murió tras caerle una rama de árbol en zona 16

La noche del martes 3 de febrero terminó en tragedia para la familia de Jonas Carranza, un joven de 25 años, trabajador de un call center , quien perdió la vida tras ser impactado por una rama de árbol mientras regresaba a su hogar en la zona 16.
Jonas era conocido por su esfuerzo y dedicación. Sus compañeros de trabajo lo recuerdan como un joven responsable, siempre dispuesto a colaborar y con una sonrisa que contagiaba a quienes lo rodeaban. Vecinos y amigos expresaron su consternación a través de las redes sociales, lamentando la pérdida de alguien tan joven y querido.
Una vida joven, llena de sueños y esfuerzo, se apagó de manera inesperada, dejando luto en una familia más y un profundo impacto en la comunidad.
El accidente
El hecho ocurrió en el bulevar Rafael Landívar y 13 calle de la zona 16, cuando una rama de árbol de gran tamaño se desprendió y cayó sobre el joven motorista mientras transitaba por la vía. De acuerdo con cuerpos de socorro, los fuertes vientos que han azotado la ciudad en los últimos días habrían provocado el desprendimiento de la pesada rama.
El impacto dejó a Jonas inconsciente sobre el asfalto, provocando alarma entre automovilistas y peatones que presenciaron el accidente. Bomberos Municipales acudieron de inmediato, pero al evaluarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Presentaba múltiples golpes y politraumatismo, lesiones que le causaron la muerte de manera instantánea.
Minutos después, elementos de la Policía Nacional Civil acordonaron el área para resguardar la escena y dar aviso a las autoridades correspondientes, quienes realizaron las diligencias legales y el levantamiento del cuerpo. El tránsito en el sector se vio afectado mientras se desarrollaban los procedimientos.