Fuerza de Tarea en el Puerto de Santo Tomás inicia operaciones

Este miércoles 4 de febrero inicio de operaciones la Fuerza de Tarea para la Facilitación del Comercio y la entrega de instalaciones para el resguardo de los equipos de binomios K-9, en Santo Tomás de Castilla.
A través de dicha Fuerza de Tarea se fortalecen los controles y las medidas de seguridad portuaria, así como en el perfilamiento de contenedores y la gestión de riesgos, para detectar y combatir el crimen transnacional en el territorio nacional.
"Modernizar los puertos y conectarlos mediante una vía férrea, abrirle las puertas al comercio internacional y cerrarle los espacios al crimen organizado, son pasos necesarios en el camino de una economía más productiva, más robusta y más resiliente", manifestó el Presidente, Bernardo Arévalo.
El mandatario agregó que con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de Guatemala se inauguró la Fuerza de Tarea en el Puerto de Santo Tomás para puertos más seguros y confiables.
El presidente añadió que la cooperación del Gobierno de los Estados Unidos de América, ha sido fundamental durante este proceso de modernización de los puertos del país.
Arévalo indicó que se ha fortalecido la confianza de los socios, países vecinos y aliados internacionales hacia Guatemala, lo cual tendrá un impacto positivo en la construcción de un futuro compartido a nivel regional.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que se hace un puerto más seguro para un país más fuerte. Además, informó que la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y la División de Protección de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT), próximamente se constituirán en la Dirección Antinarcótica y Seguridad Fronteriza (DASF). "Su misión es clara: hacer frente a las amenazas trasnacionales, como el narcotráfico, el tráfico de sustancias químicas y precursores, así como el contrabando. Aquí se trabaja, coordina y actúa", aseguró.