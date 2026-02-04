Porras analiza postularse para magistrada de la Corte de Constitucionalidad

Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público desde 2018 y sancionada por corrupción por los Estados Unidos de América y la Unión Europea, manifestó que se encuentra analizando oportunidades para participar en órganos colegiados".
"Creo yo que como una profesional del derecho con aproximadamente 40 años de experiencia conocimiento en el ejercicio de la profesión, definitivamente somos de las personas que tenemos que participar. El país necesita personas con capacidad y experiencia para estos puestos; sin embargo, al día de hoy, les puedo decir que lo estoy analizando", manifestó Porras en declaraciones a periodistas tras emitir su voto en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para elegir a los magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031.
Porras agregó que tiene las oportunidades de participar en diferentes órganos colegiados. La funcionaria también fue cuestionada por su excesivo circulo de seguridad y salario, a lo que respondió que es el mismo, y comparó su salario con los salarios de las fiscales Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana
La gestión de Porras ha estado rodeada de fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales por presuntos actos de corrupción, por encabezar una ofensiva judicial contra fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos, y por su papel en los intentos de bloquear la candidatura y posterior investidura del actual presidente del país, Bernardo Arévalo de León.
El 13 de enero pasado, Porras indicó: "No se ha pensado nada", ante preguntas de periodistas con respecto a la posibilidad de que participe para regresar a ocupar una magistratura en la Corte de Constitucionalidad.
Asimismo, enfatizó: "Mi ocupación, ustedes la conocen, es servirle al pueblo de Guatemala en el Ministerio Público, siempre será trabajar en favor del pueblo. En eso es que siempre ocupo mi tiempo".
Ante preguntas sobre señalamientos que surgen de que el MP podría tener algún tipo de papel para que ciertos candidatos no participen en las elecciones, se limitó a indicar que la institución a su cargo tiene la función constitucional de investigar y perseguir a los delincuentes.
Finalmente, Porras indicó que "siempre se ha trabajado objetivamente" en la fiscalía, la cual ha dirigido por dos períodos consecutivos, el último de estos concluye en mayo de 2026.
Las declaraciones de Porras se dieron en el Parque de la Industria, zona 9 capitalina, a donde acudió para votar en la segunda vuelta de elecciones del CANG para definir a sus representantes ante la postuladora del Tribunal Supremo Electoral.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital