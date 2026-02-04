 HRW: Guatemala mantiene altos niveles de "discriminación"
Nacionales

HRW: Guatemala mantiene altos niveles de "discriminación estructural" contra los indígenas

El informe de la organización internacional también resalta que existen "procedimientos judiciales espurios", comandados por el MP.

Compartir:
Human-Rights-Watch-hrw-emisoras-unidas.jpg,
Human-Rights-Watch-hrw-emisoras-unidas.jpg / FOTO:

Guatemala mantiene altos niveles de "discriminación estructural" contra la población indígena, que comprende alrededor del 40 % de la población, según el último informe mundial presentado este miércoles por la organización internacional Human Rights Watch (HRW).

"El país sigue enfrentándose a altos niveles de pobreza, desigualdad y discriminación estructural contra los pueblos indígenas, que se mantienen arraigados desde hace décadas", señala el documento en la sección dedicada a Guatemala.

El informe de la organización internacional también resalta que existen "procedimientos judiciales espurios" comandados por la fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras, sancionada por posible corrupción desde hace varios años por Estados Unidos y la Unión Europea.

Dichos procedimientos judiciales han degradado el Estado de Derecho y los derechos humanos, precisó el documento.

Precisa que entre las víctimas de la persecución judicial se encuentran los líderes indígenas Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Esteban Toc, encarcelados el año pasado, y el periodista José Rubén Zamora Marroquín, tras las rejas desde julio de 2022. A ellos se suma el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo.

Los cinco han sido considerados por diversas organizaciones locales e internacionales como "presos políticos", mientras sus procesos judiciales permanecen estancados.

Denuncian “litigio malicioso” para mantener presos a líderes indígenas

Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exintegrantes de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, llevan siete meses en prisión.

Situación de periodistas y defensores de derechos humanos

En el mismo contexto, Human Rights Watch también señala irregularidades en las acusaciones judiciales contra el abogado Ramón Cadena y el estudiante Édmar Arriola.

La persecución de la Fiscalía en contra de periodistas también ha provocado que al menos 19 comunicadores se encuentren en el exilio, según datos del informe en su edición actual de 2026, mientras otros 23 han sido asesinados desde 2015 a la fecha.

De igual manera, solamente en 2024 un total de 28 defensores de los derechos humanos fueron asesinados también, la cifra más alta desde 2017.

Human Rights Watch destacó que este año el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, elegirá a un nuevo fiscal general en reemplazo de Porras, en el cargo desde 2018.

El informe de la organización internacional, presentado este miércoles, documenta los abusos contra los derechos humanos en más de 100 países.

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCReal MadridEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos