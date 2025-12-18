 Denuncian "litigio malicioso" contra líderes indígenas
Denuncian "litigio malicioso" para mantener presos a líderes indígenas

Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exintegrantes de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, llevan siete meses en prisión.

Familiares y abogados de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán., Omar Solís/Emisoras Unidas
Familiares y abogados de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Familiares y abogados de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán denunciaron este jueves la supuesta instrumentalización del sistema judicial guatemalteco y el uso de "litigios maliciosos" para prolongar su detención preventiva, tras cumplirse siete meses de su captura por participar en varias protestas de 2023.

En rueda de prensa, la defensa de Pacheco y Chaclán señaló al Ministerio Público (MP) y a la organización Fundación Contra el Terrorismo (FCT) —querellante en el proceso— de entorpecer el caso mediante recusaciones sistemáticas contra los jueces asignados.

Esta estrategia provocó la suspensión de una audiencia de revisión de medidas de coacción prevista para este viernes, lo que imposibilita que los líderes pasen las fiestas navideñas con sus familias, precisó la misma fuente.

"Es un proceso político en su contra", afirmó Juan Castro, director jurídico del Bufete para Pueblos Indígenas, quien calificó la situación como un "abuso de la prisión preventiva".

Castro explicó que, pese a que la investigación finalizó en julio, el proceso se ha detenido deliberadamente. "La Fundación Contra el Terrorismo vuelve a presentar una recusación contra el juez con el mero ánimo de entorpecer y retrasar el proceso", reiteró.

Por su parte, Lidia de Pacheco, esposa de Luis Pacheco, quien actualmente es el viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas aun estando preso, defendió que manifestarse "es un derecho constitucional" y lamentó que su marido sume "más de 240 días encarcelado sin delito alguno".

Rosa Pacheco, hermana del dirigente, denunció que el sistema de justicia en Guatemala está "cooptado".

"Una manifestación pacífica jamás se va a considerar como acto de terrorismo", sentenció Pacheco al tiempo que subrayó la "impotencia" de ver a líderes sociales presos mientras los "corruptos" permanecen libres.

Pueblos indígenas defendieron la democracia

En octubre de 2023, las autoridades de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán, de la cual Chaclán y Pacheco formaron parte, junto a otros colectivos encabezaron 106 días de protestas frente a la sede de la Fiscalía para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y el respeto a los resultados de los comicios donde resultó electo el actual presidente, Bernardo Arévalo de León.

A raíz de esas manifestaciones, la Fiscalía imputó a Pacheco y Chaclán cargos de terrorismo y asociación ilícita, acusaciones que diversas organizaciones exigen desestimar al considerar que los líderes solo cumplieron con el mandato de sus asambleas comunitarias.

Pacheco y Chaclán fueron capturados y enviados a prisión el 23 de abril de 2025. Por el mismo caso también fue detenido el pasado 28 de agosto Esteban Toc, exvicealcalde de la Alcaldía Indígena de Sololá, quien guarda arresto domiciliario por problemas de salud.

* Con información de la agencia de noticias EFE y Omar Solís, Emisoras Unidas.

