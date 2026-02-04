Motoristas cruzan por debajo de contenedor en el Periférico

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que varios motoristas cruzan por debajo de un contenedor que bloqueaba por completo el paso vehicular en el Anillo Periférico, a la altura del puente Tinco, en Mixco. El hecho ocurrió el martes 3 de febrero y ha generado todo tipo de reacciones por la imprudencia evidenciada en las imágenes.
Según información de autoridades de tránsito, un cabezal quedó encunetado, lo que provocó que el contenedor que transportaba quedara atravesado sobre la vía, impidiendo la circulación en ambos sentidos. Esta situación generó un fuerte congestionamiento que se extendió desde la colonia Bethania hasta el puente Tecún Umán, alcanzando incluso el bulevar Liberación.
Amílcar Montejo, director de comunicación cocial de la Empresa Municipal de Transporte y Tránsito (EMETRA), indicó que el impacto vial se mantuvo durante varias horas debido a que el contenedor bloqueó completamente el paso.
Maniobra peligrosa de motoristas queda grabada en el Periférico
En el video se observa que, al quedar el paso totalmente bloqueado, los motoristas optan por cruzar por debajo del contenedor. Para hacerlo, se bajan de las motocicletas, las empujan a pie, se inclinan y pasan uno por uno por el reducido espacio que queda entre el asfalto y la estructura del transporte pesado.
La maniobra, realizada en plena vía y en medio del congestionamiento, pone en riesgo la integridad de los conductores, ya que cualquier movimiento del contenedor o del cabezal habría podido provocar un accidente grave. Otros automovilistas permanecieron detenidos observando la escena mientras el tránsito seguía colapsado.
En las últimas horas, además, otros incidentes protagonizados por motoristas han quedado registrados en video en distintos puntos del país. Al menos tres hechos ocurrieron entre las zonas 7 y 1 de la capital, donde motoristas colisionaron contra vehículos estacionados en la vía pública, lo que ha generado nuevas alertas sobre la imprudencia vial.