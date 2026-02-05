Video del momento en que ladrón murió en zona 1

Durante la tarde del miércoles 4 de febrero de 2025, un incidente armado en la 5a. avenida y 16 calle de la zona 1 capitalina quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.
Las grabaciones muestran a un hombre, identificado como Kevin Josué Mayca Ramírez, de 26 años, moviéndose entre vehículos que aguardaban la luz verde del semáforo. En un instante, se cruza frente a una camioneta roja y es atacado a balazos, cayendo inmediatamente sobre la cinta asfáltica.
Los videos circulan desde el momento exacto del ataque hasta escenas posteriores, donde se observa la llegada de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público.
Las autoridades acordonaron el área para realizar las diligencias de ley y verificar la causa del incidente. La difusión masiva de estas grabaciones ha generado comentarios, especulaciones y versiones contradictorias entre usuarios de redes sociales.
Autoridades investigan incidente armado en zona 1
Algunos aseguran que el fallecido podría haber sido un presunto ladrón que fue atacado por un conductor al intentar repeler un robo; sin embargo, este extremo aún no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.
Fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil mantienen el caso bajo investigación. La circulación de nuevas grabaciones ha mantenido la atención sobre la zona 1, donde usuarios continúan comentando el hecho que terminó con la muerte de Mayca Ramírez.