Accidente de bus en ruta a Las Verapaces: 15 heridos

Accidente de bus en la ruta a las Verapaces deja 15 heridos

La unidad colisionó contra una vivienda.

Bomberos Voluntarios
FOTO: Bomberos Voluntarios

Un accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este viernes, 6 de febrero, en el kilómetro 184.5 de la ruta a las Verapaces. Según la información compartida, el saldo fue de 15 personas heridas.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que, por causas no establecidas, el piloto de un bus tipo coaster perdió el control del volante y esto generó que se saliera de la cinta asfáltica y colisionara contra las paredes de una vivienda.

La institución explicó que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a este hecho, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia desde la estación de Tactic, Alta Verapaz, para poder atender a los afectados.

"Los técnicos en urgencias médicas, a bordo de las unidades 1447 y 1138 y una ambulancia privada, procedieron a llegar al lugar donde realizaron maniobras de rescate, logrando extraer a 15 pasajeros aproximadamente", explicó Oscar Sánchez, vocero de la institución.

Agregó que se les brindó atención prehospitalaria a los pacientes, quienes presentaban laceraciones y traumas en distintas partes del cuerpo. Fueron estabilizados y posteriormente trasladados al Hospital Regional de Cobán.

Agentes de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes al lugar del hecho para las diligencias correspondientes. Además, las autoridades de tránsito de la localidad le dan seguimiento a esta situación que genera complicaciones para la movilidad vehicular.

