 Accidente en ruta Interamericana: Tres heridos
Nacionales

Vehículo impacta contra transporte pesado en ruta Interamericana

Se reportan tres personas heridas.

., Bomberos Municipales Departamentales
. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

En horas de la madrugada de este viernes, 6 de febrero, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 37 de la ruta Interamericana, donde tres personas resultaron heridas y tuvieron que ser atendidas por los cuerpos de socorro.

Según la información compartida, por causas no establecidas el conductor de un carro tipo sedán perdió el control del volante y fue a colisionar en la parte trasera de un vehículo de transporte pesado.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Sumpango y Santo Domingo Xenacoj fueron notificados al respecto de esta emergencia, por lo que de inmediato movilizar unidades para atender a los afectados.

Cecilio Chacaj, vocero de la entidad, explicó que fue necesario utilizar equipo de extricación vehicular denominado "quijada de la vida" para poder rescatar a una de las personas heridas.

"Se les brindó atención pre-hospitalaria a los tres pacientes, ya que presentaban lesiones en diferentes partes del cuerpo. Posteriormente, fueron trasladados a la emergencia del hospital nacional de Chimaltenango", explicó.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional Civil para darle seguimiento a este incidente y llevar a cabo las diligencias respectivas.

Impacto de los accidentes en la red de salud

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya, reiteró ayer que los accidentes de tránsito, principalmente los protagonizados por motoristas, representan un problema de Estado. Añadió que en la prevención de este tipo de hechos deben estar involucradas las autoridades municipales, el Congreso de la República y el sector privado.

Además, señaló la importancia de que las leyes vigentes se cumplan, tomando en cuenta que la red hospitalaria debe invertir hasta el 60% de su presupuesto para atender traumas de las víctimas de percances.

El funcionario dijo que el problema es más complejo porque también existe el costo social y económico para la familia de los heridos, ya que serán hasta cuatro semanas para su recuperación.

