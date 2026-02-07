Accidentes en la Caravana del Zorro 2026 dejan un fallecido

Los cuerpos de rescate reportaron que durante la mañana de este sábado (07/02/2026) ocurrieron varios accidentes de tránsito en el marco de la Caravana del Zorro 2026, con saldo de por lo menos 10 heridos. Asimismo, medios locales describieron que la primera víctima mortal por uno de los percances se registra en el kilómetro 33 de la carretera al Atlántico.
Añadieron que varios de los percances fueron atendidos por el puesto de prevención de rescatistas ubicado sobre el kilómetro 51 de la carretera al Atlántico. Precisaron que los motoristas heridos recibieron atención prehospitalaria en el área del percance, aunque no se ha confirmado el número de motoristas que han sido hospitalizados.
En uno de los inconvenientes, los paramédicos indicaron que los pacientes "presentan golpes leves en extremidades superiores e inferiores, así como posible fractura en el dedo pulgar derecho. Fueron atendidos en el lugar, sin necesidad de traslado", narraron Bomberos Municipales Departamentales.
Este cuerpo de rescate añadió que una de las heridas fue identificada como Merary de Girón, de 28 años. Varios cuerpos de socorro permanecen a lo largo de la referida carretera, a manera de prevención, por la edición 65 de la Caravana del Zorro 2026.
Primera víctima mortal en la Caravana del Zorro
Mientras tanto, medios locales informaron que en uno de los accidentes se confirmó la primera víctima mortal, que es una mujer identificada como Angélica Roque, de 49 años. En ese mismo percance resultó herido un hombre identificado como Arnoldo Reyes Colindres, de 56 años.
Medios locales añadieron que Reyes Colindres resultó gravemente herido con trauma craneal y fue trasladado de emergencia al Hospital de Guastatoya.
Según los reportes, desde el lugar de los hechos, la atención estuvo a cargo de los Bomberos Municipales Departamentales de San Antonio La Paz, con apoyo de las unidades AD-39 y RD-48.
Bomberos Municipales Departamentales reportaron el accidente de tránsito con saldo de una mujer fallecida durante la madrugada de este sábado. El percance ocurrió en la madrugada, cuando aún estaba oscuro; medios locales indicaron que los motoristas se habían adelantado al resto de los integrantes de la caravana.