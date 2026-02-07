 Frustran asesinato de piloto de bus en autopista Los Altos
Nacionales

Frustran asesinato de piloto de autobús en autopista Los Altos

La PNC informó que sus agentes de la comisaría 41 actuaron rápidamente para detener a un supuesto sicario.

Compartir:
El supuesto sicario fue reducido al orden y se le decomisó un arma de fuego., PNC de Guatemala.
El supuesto sicario fue reducido al orden y se le decomisó un arma de fuego. / FOTO: PNC de Guatemala.

Policías que integran la comisaría 41 de Quetzaltenango actuaron rápidamente al escuchar varias detonaciones de bala y capturaron a un presunto sicario en la autopista Los Altos, Quetzaltenango, durante la mañana de este sábado (07/02/2026). Pese a que el ayudante de un autobús resultó herido, la Policía Nacional Civil (PNC) afirmó que su rápida intervención evitó que el chofer de la misma unidad de transporte fuera asesinado.

La PNC consideró que el presunto sicario intentó darle muerte al conductor de un autobús colectivo que pertenece a la empresa llamada Transporte González, según el reporte compartido tras el incidente armado.

Las autoridades precisaron que el incidente y captura ocurrió en el kilómetro 195 autopista los Altos, en el departamento de Quetzaltenango. "Al detenido se le incautó un arma de fuego, la cual fue activada contra el ayudante del bus que resultó herido", precisaron los policías.  

Según detalles proporcionadas por las autoridades de la PNC en la localidad, el agresor viajaba como pasajero en la unidad de transporte. Asimismo, describieron que la unidad de transporte había salido de la zona 3 de Quetzaltenango.

En otras noticias: Ligan a proceso a terrorista acusado de participar en ataques contra la PNC

Ligan a proceso a terrorista acusado de participar en ataques contra la PNC

El pandillero relató que desde que salió de Pavón se ha dedicado a trabajar para sacar adelante a su familia.

Frenada salvadora

El jefe policial a cargo de la comisaría 41 añadió que cuando el bus, que viajaba con destino a Retalhuleu, llegó al kilómetro 195, el agresor intentó cometer el asesinato, pero fue neutralizado.

Según el relato policial, el chofer se dio cuenta que le pretendían disparar, por lo que frenó la unidad de transporte y logró descontrolar al detenido. Sin embargo, el detenido logró herir al ayudante de la unidad de transporte.

El agente de PNC agregó que el ayudante resultó con heridas en una mano y en una pierna, a causa del ataque del que calificó como "presunto sicario terrorista".

Además, el oficial indicó que el presunto sicario intentó darse a la fuga corriendo, pero la cercanía de la presencia policial permitió que el mismo fuera sometido al orden. Se le decomisó el arma de fuego.

Mientras el ayudante fue llevado a un hospital local, el detenido también fue llevado a la Torre de Tribunales de la localidad para resolver su situación legal, informó el agente de la PNC.

En Portada

Insivumeh prevé que el frío seguirá en la noche y madrugadat
Nacionales

Insivumeh prevé que el frío seguirá en la noche y madrugada

07:33 AM, Feb 08
Netanyahu viajará a Washington para su encuentro con Trumpt
Internacionales

Netanyahu viajará a Washington para su encuentro con Trump

07:57 AM, Feb 08
Sergio Chumil destaca en la segunda etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil destaca en la segunda etapa del Tour de Omán

07:48 AM, Feb 08
Localizan hombre fallecido en la Calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Localizan hombre fallecido en la Calzada Aguilar Batres

08:34 AM, Feb 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos