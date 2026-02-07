Frustran asesinato de piloto de bus en autopista Los Altos

Policías que integran la comisaría 41 de Quetzaltenango actuaron rápidamente al escuchar varias detonaciones de bala y capturaron a un presunto sicario en la autopista Los Altos, Quetzaltenango, durante la mañana de este sábado (07/02/2026). Pese a que el ayudante de un autobús resultó herido, la Policía Nacional Civil (PNC) afirmó que su rápida intervención evitó que el chofer de la misma unidad de transporte fuera asesinado.
La PNC consideró que el presunto sicario intentó darle muerte al conductor de un autobús colectivo que pertenece a la empresa llamada Transporte González, según el reporte compartido tras el incidente armado.
Las autoridades precisaron que el incidente y captura ocurrió en el kilómetro 195 autopista los Altos, en el departamento de Quetzaltenango. "Al detenido se le incautó un arma de fuego, la cual fue activada contra el ayudante del bus que resultó herido", precisaron los policías.
Según detalles proporcionadas por las autoridades de la PNC en la localidad, el agresor viajaba como pasajero en la unidad de transporte. Asimismo, describieron que la unidad de transporte había salido de la zona 3 de Quetzaltenango.
Frenada salvadora
El jefe policial a cargo de la comisaría 41 añadió que cuando el bus, que viajaba con destino a Retalhuleu, llegó al kilómetro 195, el agresor intentó cometer el asesinato, pero fue neutralizado.
Según el relato policial, el chofer se dio cuenta que le pretendían disparar, por lo que frenó la unidad de transporte y logró descontrolar al detenido. Sin embargo, el detenido logró herir al ayudante de la unidad de transporte.
El agente de PNC agregó que el ayudante resultó con heridas en una mano y en una pierna, a causa del ataque del que calificó como "presunto sicario terrorista".
Además, el oficial indicó que el presunto sicario intentó darse a la fuga corriendo, pero la cercanía de la presencia policial permitió que el mismo fuera sometido al orden. Se le decomisó el arma de fuego.
Mientras el ayudante fue llevado a un hospital local, el detenido también fue llevado a la Torre de Tribunales de la localidad para resolver su situación legal, informó el agente de la PNC.