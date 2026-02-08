Inauguran cementerio en El Carmen, Santa Catarina Pinula

Con la entonación del Himno Nacional de Guatemala y una oración inició el acto de inauguración del nuevo cementerio de El Carmen, Santa Catarina Pinula, durante la tarde de este domingo (08/02/2026). El pastor Carlos Rafael agradeció a Dios y al vecino que donó el terreno para hacer posible la obra que beneficia a los residentes del área.
El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, entregó un total de 300 títulos de propiedad a igual número de familias y explicó que el terreno tiene capacidad para sepultar a unos 5 mil vecinos de la aldea El Carmen y La Cuchilla del Carmen. Añadió que ocupar el terreno es totalmente gratis y lo único que le piden a cambio a los beneficiarios es que mantengan el lugar limpio y bonito, como les fue entregado.
"Diseñamos un cementerio muy bonito con árboles y vegetación, porque los vecinos se merecen lo mejor", expresó el jefe edil, Sebastián Siero.
A nadie le gusta pensar en la muerte, pero algún día nos va a tocar, y por eso buscamos dar estos espacios, donde ustedes puedan tener sus nichos, para tener un lugar digno y lindo a donde venir a descansar para la eternidad", agregó Siero.
El alcalde indicó que, como Municipalidad de Santa Catarina Pinula, únicamente les tocó diseñar y construir el contorno del lugar, porque un vecino fue el que donó el terreno donde se construyeron los muros, sanitarios, ingreso, calles y bordillos, entre otros.
Calle nueva gracias al Cementerio de El Carmen
Siero agregó que el proyecto incluyó la construcción de más de 2 mil 400 metros cuadrados calle nueva, en la que aprovecharon para introducir tubería para agua potable y drenajes para toda el área. Describió que la construcción incluye servicios sanitarios y una capilla en la entrada, entre otros detalles.
"La idea fue diseñarles el cementerio más bonito de todo el municipio" indicó, previo a explicar que, desde el lunes próximo, los residentes podrán llegar a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula para tramitar sus permisos de construcción.
El funcionario agregó que cada terreno tiene la misma medida con la idea de que los beneficiarios puedan construir nichos con capacidad para 10 o 12 personas por familia.
"Todo esto no tiene ningún costo. Los terrenos -para edificar nichos- se les están dando de forma gratuita, porque la Municipalidad de Santa Catarina Pinula hizo la inversión de construir la infraestructura y un vecino donó del terreno", declaró Siero.
En la apertura de la inauguración, el pastor, Carlos Rafael, identificó al donante del terreno como Paco Santos, un vecino al que los asistentes aplaudieron como muestra de agradecimiento.