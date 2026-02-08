Insivumeh prevé que el frío seguirá en la noche y madrugada

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para este domingo 8 de febrero de 2026 se espera que persista el ingreso de humedad del mar Caribe, con bajas temperaturas en horas de la noche y madrugada; por el frío, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) pidió abrigarse de forma adecuada.
El departamento de pronósticos agregó que para la noche y madrugada se esperan nublados parciales, alternando con nubosidad dispersa en las regiones del Caribe, Franja Transversal del Norte y norte de los Valles de Oriente.
En tanto, se esperan cielos despejados, alternando con pocas nubes, en el área del sur al centro del país y en el departamento de Petén. Para el Pacífico se prevé un ambiente cálido con presencia de bruma.
En cuanto a las condiciones del viento, el ente de pronósticos anunció que durante este domingo el mismo saldrá del Norte como moderado.
Durante la tarde y noche el cielo será medio nublado en la región del Caribe, Franja Transversal del Norte y al norte de los Valles de Oriente, con posibles lloviznas dispersas en horas de la noche en el departamento de Izabal.
Condiciones del clima en la cadena volcánica
En el Norte del país y desde el Sur al centro, Insivumeh pronostica pocas nubes, alternando con nubosidad dispersa. En estos sectores del país se espera un cielo despejado por la noche.
"Se pronostica mayor desarrollo de nubes sobre la cadena volcánica" precisó el ente de pronósticos y reiteró que continuará el frío en horas de la noche y madrugada.