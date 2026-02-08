 Revelan más detalles del traslado a la Granja Penal Canadá
El Sistema Penitenciario publicó nuevas imágenes del traslado de reos de la cárcel Renovación 1 hacia la Granja Penal Canadá, en el departamento de Escuintla, durante este domingo (08/02/2026). La entidad aseguró que los privados de libertad ahora están "en estricto aislamiento".  

Además, la institución reveló que reclusos de alta peligrosidad, incluidos líderes pandilleros, ahora permanecen "sin privilegios y cero electricidad".

Presidios agregó que el operativo se generó en la cárcel Renovación 1 y fue ejecutado por la Fuerza Élite de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala.

La entidad describió que el nuevo espacio es un área acondicionada como celdas de resguardo. El Ministerio de Gobernación indicó que los privados de libertad fueron llevados a la Granja Penal Canadá, en el departamento de Escuintla.

Ministerio de Gobernación expresa su respaldo

En tanto, el Ministerio de Gobernación informó que "respalda el mensaje del Presidente: no habrá privilegios para quienes han intentado someter al país desde la violencia y la intimidación".

La autoridad del Estado se ejerce con firmeza y con reglas claras: orden, control y cumplimiento de la ley", precisó la cartera del Interior.

Las acciones del gobierno se toman en el marco de los motines registrados el pasado 17 y 18 de enero, cuando los privados de libertad tomaron el control de tres cárceles del país: Renovación 1, Fraijanes II y Centro Preventivo de la zona 18.

En ese momento, los reos exigían mejores condiciones para líderes de grupos pandilleros. Las autoridades indicaron que uno de los cabecillas pedía que le permitieran ingresar una cama king size, comida de restaurante y aire acondicionado, entre otros detalles.

Horas después, agentes de la PNC y fuerzas de élite retomaron el control de las cárceles y se generaron ataques armados en contra de la policía en las calles de la capital y Villa Nueva, dejando el saldo de ocho policías caídos en el cumplimiento de su deber.

