Guatemala cuenta por primera vez con registro biométrico de reos

El Ministerio de Gobernación informó este martes 10 de febrero, que Guatemala cuenta por primera vez en su historia con una base de datos única y confiable sobre la totalidad de la población privada de libertad recluida en los centros carcelarios del país.
El Sistema Penitenciario concluyó el proceso de enrolamiento de la información en el sistema GP360. Este registro biométrico permitió la identificación y perfilamiento de 23,837 privados de libertad.
De ese total, se contabilizaron 2,545 miembros activos de la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.
Además, se verificó la información con la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renap).
El viceministro de Seguridad, Estuardo Solórzano, destacó la importancia de finalizar con este proceso de enrolamiento de la población privada de libertad para la seguridad del país. Además, enfatizó que se cumple con lo establecido en el Decreto 11-2025, Ley Antipandillas.
El director del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa, informó que la totalidad de la data de los privados de libertad ya está en el sistema GP360. "Contamos con la identificación de las personas privadas de libertad de los centros de detención", afirmó.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*