Guatemala, con bajas temperaturas no registradas desde 2010

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) brindó detalles este martes, 10 de febrero, con respecto al pronóstico del tiempo para Guatemala y detalló que las bajas temperaturas persistirán en diferentes regiones del país.
El experto de la referida entidad, César George, explicó durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que el frío se presentará principalmente durante la noche y madrugada, con temperaturas que puedan alcanzar de entre -2 y 0 grados, en especial en el occidente.
Según dijo, la temporada de frentes fríos finaliza generalmente la primera quincena de marzo, por lo que todavía se prevé para febrero el acercamiento de dos por lo menos frentes fríos, al igual que para el mes de marzo.
Agregó que en el inicio de 2026 se han tenido las temperaturas más frías durante la presente temporada, en especial en enero, aunque no han sido generalizadas en el país. La más fría se dio en Quetzaltenango el 5 de enero y fue de -5 grados.
"Es importante tomar en cuenta que estas temperaturas no las habíamos experimentado desde prácticamente el mes de enero de 2010", añadió el pronosticador.
En ese contexto, mencionó que en diciembre de 2009 la oscilación del ártico, que es la que rige qué tan frío puede estar un lugar, estuvo en su fase negativa, por lo que en enero de 2010 se registraron las bajas más importantes en temperatura. En tanto, la oscilación que se ha tenido iniciando febrero ha permitido que se mantenga una masa fría y seca sobre el territorio nacional.
Temperaturas bajas en la noche y madrugada
De acuerdo con George, una oscilación del ártico es una diferencia en la presión atmosférica que se da de Montreal, Canadá, hacia la parte media de EE. UU. Cuando esta se encuentra en fase negativa, su movimiento es lento y permite que las masas frías que se desprenden de los polos hacia Canadá y Estados Unidos lleguen hacia la parte Caribe de Centroamérica.
Por eso, señaló, este febrero se han experimentado temperaturas cercanas a 9 grados en Petén, a 7 grados en la capital y - 3 grados en Quetzaltenango.
De igual forma, el experto indicó que la tormenta invernal en Norteamérica tuvo relación con el frío presentado en el territorio guatemalteco.
"Desde la segunda quincena de enero empezaron a ser más frías las masas frías y esos desprendimientos han llegado a Guatemala; sin embargo, prevemos que la oscilación después de estar en fase negativa se empiece a recuperar. No quiere decir que ya no haya frío, pero por el momento no se espera que sea tan fuerte como en días anteriores", añadió.
Sobre el tema, indicó que el viento frío del norte ha estado disminuyendo, así que se tendrán temperaturas algo altas el fin de semana, pronosticando para la capital 26 a 28 grados, para la parte norte 30 a 32 y para la costa sur de 33 a 35.
"Pero sí tenemos que tener precaución, pues el frío persiste en horas de la noche y madrugada, especialmente en el altiplano central y occidental, donde habrá temperaturas de -2 a 0 grados", concluyó.