Ataque armado en zona 7: una persona herida

Una persona resultó herida en el marco de un ataque armado que se registró en horas de la madrugada de este jueves, 12 de febrero, en la 14 calle y 31 avenida zona 7, colonia Ciudad de Plata II.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a un incidente que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato se gestionó el traslado de unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a un hombre que presentaba una herida de bala en la pierna, por lo que le brindaron asistencia para estabilizarlo y posteriormente fue trasladado hacia el hospital general San Juan de Dios.
El paciente fue identificado como Manuel Octavio Herrera Marroquín, de 25 años. Según la institución de socorro, su estado es delicado
Hasta el momento, se desconocen los detalles sobre la agresión que sufrió esta persona. La Policía Nacional Civil acudió al lugar del hecho para realizar las diligencias respectivas e iniciar con la investigación.
Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025
Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.
Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.
De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.
Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.