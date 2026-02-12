 Ataque armado en zona 7: una persona herida
Nacionales

Ataque armado deja una persona herida en zona 7

El afectado fue trasladado a un hospital en estado delicado.

Compartir:
., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Una persona resultó herida en el marco de un ataque armado que se registró en horas de la madrugada de este jueves, 12 de febrero, en la 14 calle y 31 avenida zona 7, colonia Ciudad de Plata II.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a un incidente que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato se gestionó el traslado de unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a un hombre que presentaba una herida de bala en la pierna, por lo que le brindaron asistencia para estabilizarlo y posteriormente fue trasladado hacia el hospital general San Juan de Dios.

El paciente fue identificado como Manuel Octavio Herrera Marroquín, de 25 años. Según la institución de socorro, su estado es delicado

Hasta el momento, se desconocen los detalles sobre la agresión que sufrió esta persona. La Policía Nacional Civil acudió al lugar del hecho para realizar las diligencias respectivas e iniciar con la investigación.

* Le puede interesar:

Segunda vuelta: Colegio de Abogados vota para elegir magistrados de CC

También se designará en esta jornada a los integrantes del Tribunal Electoral del CANG.

Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.

Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.

De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.

Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.

En Portada

Segunda vuelta: Colegio de Abogados vota para elegir magistrados de CCt
Nacionales

Segunda vuelta: Colegio de Abogados vota para elegir magistrados de CC

08:38 AM, Feb 12
¿Qué viene para Xelajú en el plano nacional?t
Deportes

¿Qué viene para Xelajú en el plano nacional?

10:27 AM, Feb 12
Ejército ya tiene listo el diseño de la nueva cárcel de máxima seguridadt
Nacionales

Ejército ya tiene listo el diseño de la nueva cárcel de máxima seguridad

10:29 AM, Feb 12
Filtran imágenes del presunto asesino de Edith Pacheco cuando intentaba huir de la escenat
Farándula

Filtran imágenes del presunto asesino de Edith Pacheco cuando intentaba huir de la escena

09:27 AM, Feb 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalSeguridadPNCEstados Unidosredes socialesSuper BowlReal MadridEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos