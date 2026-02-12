Segunda vuelta: Abogados votan para elegir magistrados

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) lleva a cabo este jueves, 12 de febrero, la jornada de votaciones de segunda vuelta para la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC). El proceso, de nuevo, se desarrolla con la exclusión de los profesionales de ciencias afines.
En medio de una serie de cuestionamientos por el fallo que emitió la CC hace algunos días y que dejó fuera a los colegiados que no tienen título de "abogados", la entidad busca definir quiénes integrarán el alto tribunal constitucional.
Los aspirantes al cargo de magistrado titular son Astrid Jeannette Lemus Rodríguez y Carlos Estuardo Gálvez Barrios; y para magistrado suplente compiten Luis Fernando Bermejo Quiñónez y Melvin Giovanni Portillo Arévalo. Los profesionales recibieron la mayor cantidad de votos en la primera vuelta de votaciones, que se desarrolló el pasado 5 de febrero.
Los centros de votación abrieron sus puertas a las 08:00 horas y cerrarán a las 18:30 horas, momento en el que comenzará el conteo respectivo para definir quiénes son los profesionales electos para ser parte de la magistratura de la CC para el período 2026-2031.
Asimismo, se desarrollan las votaciones para elegir a los integrantes del Tribunal Electoral del CANG en el período 2026-2029. En este proceso sí pueden votar los profesionales que no son abogados.
Los aspirantes están integrados en dos planillas, cada una la conforman siete profesionales que ocuparán cargos de presidente, secretario, vocales titulares y suplentes.
Resaltan importancia del voto
Las autoridades del CANG llevaron a cabo una ceremonia para declarar la apertura oficial del proceso y reiterarles a los agremiados la importancia de su participación, ya que afirmaron que cada voto cuenta.
Durante la misma, la presidenta de la junta directiva del Colegio, Patricia Gámez, señaló que esta segunda vuelta se organizó debido a que en la primera no se alcanzó la mayoría absoluta por parte de ninguno de los candidatos. Por lo que, de conformidad con la ley de colegiación profesional obligatoria, se organizó esta asamblea y se abrieron las votaciones nuevamente.
Por su parte, el presidente del Tribunal Electoral, Francis Peña, recordó que para elegir a magistrados de CC se aplica un sistema de voto nominal, es decir, que se tiene que consignar y leer la papeleta correspondiente, haciendo valer posteriormente el nombre del candidato de su elección. Con respecto a la elección de Tribunal Electoral, explicó que es por planillas y se deberá escribir en la papeleta el número de la misma con letras o números.