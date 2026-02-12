 CC ordena la continuidad del proceso electoral en el CANG
Nacionales

CC ordena la continuidad del proceso electoral en el CANG

La Corte de Constitucionalidad ordenó al Ministerio Público abstenerse de interrumpir, suspender, obstaculizar las elecciones, así como el escrutinio y la declaración de resultados del CANG.

Compartir:
La CC llamó a los Fiscales del Ministerio Público, abstenerse de realizar actuaciones que impliquen la interrupción, suspensión, obstaculización o perturbación de las elecciones del CANG., Foto Omar Solís
La CC llamó a los Fiscales del Ministerio Público, abstenerse de realizar actuaciones que impliquen la interrupción, suspensión, obstaculización o perturbación de las elecciones del CANG. / FOTO: Foto Omar Solís

La Corte de Constitucionalidad (CC) ante la acción de personal del Ministerio Público (MP) la Elección de Magistrado Titular y Magistrado Suplente de la Corte de Constitucionalidad, designados por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala,  con la inhibitoria del Magistrado Nester Mauricio Vásquez Pimentel, ordenó medidas inmediatas para evitar que ese actuar trastoque el sistema constitucional. 

Dicha Corte informó que actuó de oficio, "derivado de las circunstancias imperantes acaecidas con relación a los Actos Electorales para, y "Elección por Planillas de la Totalidad de los Miembros del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en los centros de votaciones de la ciudad de Guatemala por actuaciones de Agentes Fiscales del Ministerio Público en el desarrollo de aquellos eventos electorales y debido a que las actuales circunstancias revelan la existencia de conflictos constitucionales susceptibles de comprometer el Estado de Derecho y la democracia".

Dicho Tribunal ordenó la continuidad y prosecución de los procesos electorales, en condiciones que aseguren su normal desarrollo, sin interferencias ajenas a la organización y conducción propias del órgano electoral gremial.

También ordenó a la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, velar por la conclusión de dichos procesos electorales, adoptando las medidas administrativas y logísticas necesarias para garantizar su continuidad y regularidad.

La Corte de Constitucionalidad también llamó a los Fiscales del Ministerio Público, abstenerse de realizar actuaciones que impliquen la interrupción, suspensión, obstaculización o perturbación de las votaciones, el escrutinio y la declaración de resultados del proceso electoral en curso, debiendo permitir que este concluya con normalidad; lo anterior, sin perjuicio de las facultades legales que le corresponde a ese ente investigador, las cuales deberán ejercerse sin afectar la continuidad del acto electoral.

La Corte también indicó que se apercibe a la Junta Directiva y al Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, así como a los agentes fiscales del Ministerio Público que el incumplimiento de lo ordenado podrá dar lugar a las responsabilidades legales correspondientes, sin perjuicio de las demás medidas constitucionales que esta Corte estime necesarias para asegurar la eficacia de los eventos electorales. 

MP asegura que diligencias “no buscan invalidar, secuestrar, ni interferir” en elecciones del CANG

Según la fiscalía, el caso que originó el operativo en centros de votación se relaciona con supuestas anomalías durante la primera vuelta de elecciones del Colegio de Abogados.

En Portada

MP revela detalles del caso vinculado con elecciones en el CANGt
Nacionales

MP revela detalles del caso vinculado con elecciones en el CANG

03:20 PM, Feb 12
CC convoca a reunión tras acciones del MP durante elección de magistradost
Nacionales

CC convoca a reunión tras acciones del MP durante elección de magistrados

04:32 PM, Feb 12
Arévalo señala acciones abusivas del MP y reitera la importancia de ejercer el votot
Nacionales

Arévalo señala "acciones abusivas del MP" y reitera la importancia de ejercer el voto

03:58 PM, Feb 12
Las críticas y reacciones de abogados ante acciones del MP en proceso electoral gremial t
Nacionales

Las críticas y reacciones de abogados ante acciones del MP en proceso electoral gremial

03:50 PM, Feb 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalPNCredes socialesEstados UnidosSuper BowlReal MadridEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos