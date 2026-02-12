 CC convoca a reunión tras acciones del MP en el CANG
CC convoca a reunión tras acciones del MP durante elección de magistrados

En el pleno permanente se desarrollará para conocer una acción constitucional "formada con ocasión del resguardo del orden democrático y constitucional".

La Corte de Constitucionalidad (CC) convocó este jueves, 12 de febrero, a una reunión de urgencia para conocer una denuncia por supuesto rompimiento del orden constitucional, después de que el Ministerio Público (MP) intervino con un allanamiento las elecciones para renovar a la corte.

El máximo tribunal de Guatemala detalló que la reunión de su pleno, convocada por la magistrada presidenta Leyla Lemus Arriaga, tendrá lugar esta tarde ante una denuncia presentada "con ocasión del resguardo del orden democrático y constitucional", después de allanamientos de la Fiscalía en los centros de votación habilitados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en la capital. Por el momento, no se han emitido más detalles al respecto.

El personal fiscal ingresó en horas de la tarde a los centros ubicados en el parque Erick Barrondo, en la zona 7; y al Club La Aurora, zona 13, donde se desarrolla la segunda vuelta de votaciones para elegir a un magistrado titular y uno suplente para integrar la Corte de Constitucionalidad en el período 2026-2031.

Personal del Ministerio Público se presenta al centro de votación habilitado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en la zona 13 capitalina. - Omar Solís/Emisoras Unidas

Los comicios de este jueves del CANG definen a uno de los cinco magistrados, con la decisión de voto por parte de más de 30 mil juristas. Los otros cuatro magistrados serán electos en procesos en las próximas semanas por el Congreso, la Presidencia y la Universidad de San Carlos.

La escogencia de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad es trascendental para la lucha contra la corrupción en el país, según han advertido organismos locales, internacionales y el mismo presidente Bernardo Arévalo de León.

Fiscal explica origen del operativo

El allanamiento al Colegio de Abogados y Notarios este mediodía fue dirigido por la fiscal Leonor Morales, la misma que intentó tumbar los resultados electorales de 2023 que dieron la victoria en las urnas al actual presidente, Arévalo de León.

Dichos allanamientos en 2023 provocaron que Morales fuera sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción.

La fiscal Morales dijo este jueves que el allanamiento al proceso electoral de hoy obedece a una denuncia recibida la semana pasada, por lo que el Ministerio Público ingresó con agentes de seguridad con armas y pasamontañas a los salones donde se realiza la elección.

