MP explica allanamientos en centros de votación del CANG

El Ministerio Público (MP) emitió un pronunciamiento relacionado con el operativo que se desarrolla este jueves, 12 de febrero, en los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), donde se desarrolla la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Según detalló por medio de sus redes sociales, la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas está realizando dos diligencias de investigación en los inmuebles donde se lleva a cabo la segunda vuelta de votaciones para designar a los magistrados del alto tribunal constitucional y a los integrantes del Tribunal Electoral del CANG.
Aseguró que estas diligencias se efectúan en seguimiento de las averiguaciones por presuntas anomalías detectadas durante la primera vuelta de elecciones y que el objetivo es recabar información que permita establecer o descartar los hechos denunciados. Asimismo, compartió que este expediente se encuentra bajo reserva parcial.
La fiscalía manifestó su compromiso con la transparencia, la objetividad, la legalidad y, según sus palabras, su actuar se enfoca en el mandato constitucional "que implica velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país".
Niega interferencia en elecciones
El personal fiscal ingresó en horas de la tarde a los centros habilitados por el CANG en el parque Erick Barrondo, en la zona 7; y al Club La Aurora, zona 13, donde se desarrolla la segunda vuelta de votaciones para elegir a un magistrado titular y uno suplente para integrar la Corte de Constitucionalidad en el período 2026-2031.
Temporalmente estuvo suspendido el proceso de votaciones y las puertas de los recintos fueron cerradas. También se prohibió el acceso de los periodistas a los espacios donde se desarrollaban las votaciones.
Después, se reanudó la jornada electoral, pero con presencia de fiscales en cada una de las mesas de votación. También con ciertas restricciones a la prensa, principalmente en el Club La Aurora, para documentar lo que ocurría.
Mientras se mantiene este escenario en las últimas horas de votaciones, pues las mesas cerrarán a las 18:00 horas, el MP enfatizó que esta acción desarrollada en plenas elecciones no interfiere en la designación de las autoridades.
"Es importante aclarar que estas diligencias no buscan, en ningún caso, invalidar, secuestrar, ni interferir en el proceso electoral en curso. Los centros se encuentran abiertos con la finalidad de que los profesionales continúen ejerciendo su derecho al voto con total normalidad y se permitirá nuevamente el ingreso de los medios de comunicación a las instalaciones", puntualizó el MP en el mensaje difundido en redes institucionales.