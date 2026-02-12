 MP explica allanamientos en centros de votación del CANG
Nacionales

MP asegura que diligencias "no buscan invalidar, secuestrar, ni interferir" en elecciones del CANG

Según la fiscalía, el caso que originó el operativo en centros de votación se relaciona con supuestas anomalías durante la primera vuelta de elecciones del Colegio de Abogados.

Compartir:
Personal del Ministerio Público se presenta al centro de votación habilitado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en la zona 13 capitalina., Omar Solís/Emisoras Unidas
Personal del Ministerio Público se presenta al centro de votación habilitado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en la zona 13 capitalina. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Ministerio Público (MP) emitió un pronunciamiento relacionado con el operativo que se desarrolla este jueves, 12 de febrero, en los centros de votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), donde se desarrolla la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Según detalló por medio de sus redes sociales, la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas está realizando dos diligencias de investigación en los inmuebles donde se lleva a cabo la segunda vuelta de votaciones para designar a los magistrados del alto tribunal constitucional y a los integrantes del Tribunal Electoral del CANG.

Aseguró que estas diligencias se efectúan en seguimiento de las averiguaciones por presuntas anomalías detectadas durante la primera vuelta de elecciones y que el objetivo es recabar información que permita establecer o descartar los hechos denunciados. Asimismo, compartió que este expediente se encuentra bajo reserva parcial.

La fiscalía manifestó su compromiso con la transparencia, la objetividad, la legalidad y, según sus palabras, su actuar se enfoca en el mandato constitucional "que implica velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país".

Niega interferencia en elecciones

El personal fiscal ingresó en horas de la tarde a los centros habilitados por el CANG en el parque Erick Barrondo, en la zona 7; y al Club La Aurora, zona 13, donde se desarrolla la segunda vuelta de votaciones para elegir a un magistrado titular y uno suplente para integrar la Corte de Constitucionalidad en el período 2026-2031.

Temporalmente estuvo suspendido el proceso de votaciones y las puertas de los recintos fueron cerradas. También se prohibió el acceso de los periodistas a los espacios donde se desarrollaban las votaciones.

Después, se reanudó la jornada electoral, pero con presencia de fiscales en cada una de las mesas de votación. También con ciertas restricciones a la prensa, principalmente en el Club La Aurora, para documentar lo que ocurría.

Mientras se mantiene este escenario en las últimas horas de votaciones, pues las mesas cerrarán a las 18:00 horas, el MP enfatizó que esta acción desarrollada en plenas elecciones no interfiere en la designación de las autoridades.

"Es importante aclarar que estas diligencias no buscan, en ningún caso, invalidar, secuestrar, ni interferir en el proceso electoral en curso. Los centros se encuentran abiertos con la finalidad de que los profesionales continúen ejerciendo su derecho al voto con total normalidad y se permitirá nuevamente el ingreso de los medios de comunicación a las instalaciones", puntualizó el MP en el mensaje difundido en redes institucionales.

En Portada

MP revela detalles del caso vinculado con elecciones en el CANGt
Nacionales

MP revela detalles del caso vinculado con elecciones en el CANG

03:20 PM, Feb 12
CC convoca a reunión tras acciones del MP durante elección de magistradost
Nacionales

CC convoca a reunión tras acciones del MP durante elección de magistrados

04:32 PM, Feb 12
Arévalo señala acciones abusivas del MP y reitera la importancia de ejercer el votot
Nacionales

Arévalo señala "acciones abusivas del MP" y reitera la importancia de ejercer el voto

03:58 PM, Feb 12
Las críticas y reacciones de abogados ante acciones del MP en proceso electoral gremial t
Nacionales

Las críticas y reacciones de abogados ante acciones del MP en proceso electoral gremial

03:50 PM, Feb 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalPNCredes socialesEstados UnidosSuper BowlReal MadridEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos